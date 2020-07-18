برنامه کامل رقابتهای کاراته در بازیهای المپیک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، این رقابت‌ها در دو بخش مردان و زنان طی روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه اعلام شده و برخلاف مسابقات قهرمانی جهان و کاراته وان مسابقات هر رده در همان روز به پایان می‌رسد و مراسم توزیع مدال برگزار خواهد شد.

طبق برنامه اعلام شده پنجشنبه ۵ آگوست (۱۴ مردادماه) رقابتهای کاتای انفرادی بانوان، مبارزات وزن ۶۷- کیلوگرم مردان و ۵۵- کیلوگرم زنان برگزار می‌شود. جمعه ۶ آگوست (۱۵ مردادماه) رقابتهای کاتای مردان، مبارزات وزن ۶۱- کیلوگرم زنان و ۷۵- کیلوگرم مردان و شنبه ۷ آگوست (۱۶ مردادماه) مبارزات وزن ۶۱+ کیلوگرم زنان و ۷۵+ کیلوگرم مردان برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام سایت رسمی مسابقات، مبارزات کاراته در روز نخست در مرحله مقدماتی از ساعت ۱۰ تا ۱۴:۳۰ و در مرحله جدول شانس مجدد، رده بندی و فینال از ساعت ۱۷ تا ۲۱:۴۰ برگزار خواهد شد. د دور روز بعدی مبارزات از ساعت ۱۴ آغاز و ساعت ۲۰:۳۵ انجام می‌شود.