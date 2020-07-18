خسارات جبران ناپذیر کرونا به ایلام/۳۰ درصد کارمندان مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در سی امین نشست ستاد استانی مبارزه با کرونا خواستار نظارت سفت و سخت بر اجرای مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا در استان شد و تاکید کرد: غفلت از کرونا باعث شد خسارات جبران ناپذیری در موج دوم بر استان وارد شود.

وی با اشاره عملکرد مطلوب استان در مرحله اول کرونا، گفت: بعد از پشت سر گذاشتن موج اول همه خیال کردند به حالت عادی برگشته‌اند و همه چیز را رها کردند و این عادی سازی امروز شرایط خطرناکی در استان ایجاد کرده است.

استاندار ایلام در ادامه خواستار همکاری دستگاه در رفع مشکلات پیش آمده در اثر کرونا شد و تصریح کرد: در این روزهای سخت بایست همه به هم کمک کنیم و در این راستا نیازمند تعامل و همکاری همه نهادها و ارگان‌ها و مردم برای برون رفت از وضعیت کنونی هستیم.

وی با اشاره به لازم الاجرا بودن تصمیمات اتخاذ شده در ستاد کرونا برای مسئولان و مردم، خواستار نظارت بیشتر بر اجرای مصوبات شد و گفت: بدون ملاحظه با نقض کنندگان پروتکل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد کرونا برخورد شود.

سلیمانی دشتکی ضمن تاکید بر اطلاع رسانی شفاف مصوبات ستاد کرونا از صدا و سیما و اصحاب رسانه خواست که برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی فرهنگی سازی کنند، اضافه کرد: صدا و سیما و اصحاب رسانه در اوایل خوب همراهی کردند و انتظار هست در ادامه با همان انگیزه و انرژی بالا در مباحث کرونا ظاهر شوند و در این شرایط حساس نقش خطیر خود را به نمایش بگذارند.

رئیس ستاد استانی کرونا با اشاره به این مهم که مشکل اساسی امروز ما کرونا است، تاکید کرد: ما همزمان علاوه بر پیگیری امور اقتصادی و دیگر مسائل استان تمرکز اصلی بر مسئله کرونا گذاشته‌ایم چراکه امروز این بیماری جان و مال مردم را توام با هم مورد هدف قرار داده است.

بالغ بر ۳۰ درصد کارمندان به کرونا مبتلا شده‌اند

وی راه عبور از شرایط موجود را در گرو برداشتن چهار گام مهم زدن ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، حضور نیافتن در مراسمات و اجتماعات و شستن دست‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی عنوان کرد و گفت: اگر خواستار رهایی از چنگ کرونا هستیم بایست در عمل این چهار گام مهم را برداریم تا از قلمرو تاخت و تاز کرونا خارج شویم.

استاندار ایلام در ادامه ضمن اینکه از دستگاه‌های متولی خواست تاب آوری اجتماعی را در جامعه افزایش دهند، اضافه کرد: امروز بیش از پیش نیازمند مسئولیت پذیری اجتماعی افراد در جامعه هستیم.

وی در ادامه با اشاره به آمار بالای ابتلای کارمندان به کرونا گفت: بالغ بر ۳۰ درصد کارمندان به کرونا مبتلا شده‌اند و در این راستان خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر چون کاهش ساعات کاری و دورکاری از ستاد ملی کرونا برای پیشگیری و کنترل بیماری در این حوزه شده‌ایم که به محض دریافت مجوز این محدویت ها را اعمال می‌کنیم.

وی در پایان از تشکیل تیم‌های بازرسی برای نظارت بر اجرای مصوبات و پروتکل‌های بهداشتی در ادارات و مکان‌های عمومی خبر داد و گفت: کارگروه نظارت بهداشت و درمان و گروه بازرسی در استانداری را برای این منظور مامور کرده‌ایم که بدون ملاحظه در راستای سلامت مردم انجام وظیفه کنند.