۲ کارگر در مخزن تقطیر شرکت راکتور ساز اهواز سقوط کردند

ابراهیم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شنبه ۲۸ تیرماه سال جاری، ساعت ۱۵ و ۵۳ دقیقه سقوط دو کارگر در شرکت راکتور ساز اهواز به آتش‌نشانی گزارش شد و تیم ایستگاه ۶۶ آتش‌نشانی اهواز را به محل حادثه کشاند.

وی افزود: تیم عملیات ۱۲۵ با سه دستگاه خودرو به محل حادثه رسیدند و پس از بررسی صحنه حادثه متوجه شدند که مخزن تقطیری که کارگران در حال کار بر روی آن بودند، بر اثر پاره شدن زنجیر جرثقیل و سقوط کلاهک مخزن، باعث ایجاد حادثه شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز عنوان کرد: دو کارگری که آماده جوشکاری روی این مخزن بودند، ضمن نداشتن وسایل حفاظتی مثل کمربند و حمایل، پاره شدن زنجیر جرثقیل و سقوط کلاهک موجب سقوط آنها در مخزن شد.

قنبری به وضعیت نامطلوب یکی از حادثه دیدگان اشاره کرد و گفت: متأسفانه یکی از کارگران خارج شده از درون مخزن، که به گفته عوامل اورژانس علائم ضربه و آسیب مغزی را داشته است به طور سریع به بیمارستان منتقل شد.

وی رعایت اصول ایمنی را اصل اولیه کار دانست و اعلام کرد: برای شروع هر کاری ابتدا باید از امنیت و ایمنی مطلوب آن کار اطمینان حاصل و از انجام کار با هر درصدی از ریسک، اجتناب کرد.

بنا به گفته قنبری، این عملیات امداد و نجات با اعلام فرمانده، ساعت ۱۶ و ۲۲ دقیقه و پس از اعزام هر دو مصدوم به بیمارستان به پایان رسید.