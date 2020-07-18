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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۳۶

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز:

۲ کارگر در مخزن تقطیر شرکت راکتور ساز اهواز سقوط کردند

۲ کارگر در مخزن تقطیر شرکت راکتور ساز اهواز سقوط کردند

اهواز– رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: آتش‌نشانان دو کارگری را که در یک مخزن تقطیر در شرکت راکتور ساز اهواز سقوط کرده بودند، از درون مخزن خارج کردند.

ابراهیم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شنبه ۲۸ تیرماه سال جاری، ساعت ۱۵ و ۵۳ دقیقه سقوط دو کارگر در شرکت راکتور ساز اهواز به آتش‌نشانی گزارش شد و تیم ایستگاه ۶۶ آتش‌نشانی اهواز را به محل حادثه کشاند.

وی افزود: تیم عملیات ۱۲۵ با سه دستگاه خودرو به محل حادثه رسیدند و پس از بررسی صحنه حادثه متوجه شدند که مخزن تقطیری که کارگران در حال کار بر روی آن بودند، بر اثر پاره شدن زنجیر جرثقیل و سقوط کلاهک مخزن، باعث ایجاد حادثه شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز عنوان کرد: دو کارگری که آماده جوشکاری روی این مخزن بودند، ضمن نداشتن وسایل حفاظتی مثل کمربند و حمایل، پاره شدن زنجیر جرثقیل و سقوط کلاهک موجب سقوط آنها در مخزن شد.

قنبری به وضعیت نامطلوب یکی از حادثه دیدگان اشاره کرد و گفت: متأسفانه یکی از کارگران خارج شده از درون مخزن، که به گفته عوامل اورژانس علائم ضربه و آسیب مغزی را داشته است به طور سریع به بیمارستان منتقل شد.

وی رعایت اصول ایمنی را اصل اولیه کار دانست و اعلام کرد: برای شروع هر کاری ابتدا باید از امنیت و ایمنی مطلوب آن کار اطمینان حاصل و از انجام کار با هر درصدی از ریسک، اجتناب کرد.

بنا به گفته قنبری، این عملیات امداد و نجات با اعلام فرمانده، ساعت ۱۶ و ۲۲ دقیقه و پس از اعزام هر دو مصدوم به بیمارستان به پایان رسید.

کد مطلب 4977148

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    نظرات

    • علی IR ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
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      خواهشمندم تشکل های کارگری محیط های کاری را به صورت موردی بررسی کنند و در جهت ارتقا ایمنی محیط های کار و بهبود شرایط کار و ایجاد امکانات رفاهی برای کارگران در این محیط ها راه کار ارایه دهند.

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