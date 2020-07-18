تعدادی از کادر درمانی بابل به کرونا مبتلاشدند/ بستری شدن ۱۵ کودک

سید فرزاد جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کادر درمانی به مدت پنج ماه به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی هستند و چشم انتظار همراهی مردم برای شکست کرونا در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی افزود: برخی از کادر درمانی که به علت کرونا بستری می‌باشند بیش از ۲۰ روز است که فرزند خردسال خود را ندیده‌اند و اگر ما قدرشناس خدمت صادقانه آنها باشیم باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم.

وی ادامه داد: استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری یک و نیم متری و شستن دست‌ها به مدت ۲۰ ثانیه کار سختی نیست که با عدم رعایت این موارد ضمن اینکه جان عزیزان مان را به خطر می‌اندازیم هزینه‌های سنگینی به کادر درمانی تحمیل کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: خدمت رسانی به بیماران کرونایی با جدیت ادامه دارد و کادر درمانی با تمام وجود در حال جانفشانی است.

جلالی با هشدار اینکه میزان بستری بیماران در شهرهای مختلف استان همچنان در حال افزایش است، تصریح کرد: با ممنوعیت برگزاری عروسی‌ها در تالار شاهد برپایی عروسی در باغ‌ها و منازل هستیم که عاجزانه از مردم عزیز تقاضا داریم عروسی‌ها، مهمانی‌ها و دورهمی را لغو کنند تا بتوانیم از افزایش بیماران جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر مراقبت بیشتر از سالمندان و کودکان گفت: افزایش تعداد بستری در سنین جوانان و میانسالان نگران کننده است و اکنون بیش از ۱۵ کودک در بیمارستان کودکان بستری هستند و تعدادی از کودکان هم در منازل در تحت درمان قرار دارند.