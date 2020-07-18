بیش از ۳ هزار منزل آسیب دیده سیل در بخش شعیبیه شوشتر بازسازی شد

باقر چعب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از سه هزار واحد مسکونی در بخش شعیبیه شوشتر احداث و بهسازی شد که از بالاترین آمار بازسازی در استان خوزستان در بین مناطق سیل‌زده است‌.

وی افزود: همه واحدهای بهسازی شده تا مهرماه سال گذشته بهسازی شدند و بازسازی واحدهای مسکونی رو به پایان است.

چعب ادامه داد: تمامی منازل اصلی توسط ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان فارس انجام و فرعی‌ها توسط بنیاد مسکن استان و شهرستان شوشتر در حال انجام است.

وی در راستای بازسازی جاده‌های خسارت‌دیده در سیل سال گذشته بیان کرد: ۳۷ کیلومتر قرارداد در این راستا نوشته شد که حدود ۱۴ کیلومتر آن بازسازی و مابقی قرارداد هنوز انجام نشده است.

بخشدار شعیبیه در خصوص معابر روستاها عنوان کرد: با اعتبار سیل، معابر ۲۴ روستا از ۷ ماه گذشته انجام شده و یا در حال انجام است.

باقر چعب همچنین در راستای بازسازی سیل بندها گفت: کلنگ زنی و بازسازی سیل بندهای استان در بخش شعیبیه، بیش از ۳۰ کیلومتر احداث و ترمیم آن شد و در ۹ روستا نیز سیل بند رینگ در دور آنها کار شده است.

وی در پایان یادآور شد: امیداست مسئله بازسازی جاده و رفع مشکل آب شرب که دو دغدغه اصلی مردم بخش شعیبیه هستند نیز حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیلاب فروردین سال ۹۸ به ۳۴ روستای حاشیه رودخانه دز در بخش شعیبیه شوشتر خسارت وارد کرد.

شعیبیه از توابع شوشتر شامل ۵۴ روستا با ۲۲ هزار نفر جمعیت در شمال خوزستان واقع است.

شهرستان شوشتر دارای سه بخش مرکزی، میان آب و شعیبیه است.