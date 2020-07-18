ولیعهد کویت موقتا اداره امور کشور را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، دفتر امیر کویت در حکمی ولیعهد این کشور را مامور کرد تا به صورت موقت اداره برخی امور این کشور را برعهده گیرد.

بر اساس این گزارش، «نواف الاحمد جابر المبارک الصباح» ولیعهد و جانشین «شیخ صباح الاحمد جابر الصباح» تا اطلاع ثانوی عهده دار امور این کشور و وظایف امیر کویت خواهد بود.

گفتنی است که «صباح الاحمد الجابر الصباح» روز شنبه برای انجام معاینات پزشکی در بیمارستان بستری گردید.

«علی الجراح» وزیر امور دیوان کویت خبر بستری شدن امیر این کشور در بیمارستان برای انجام معاینات پزشکی را تأیید کرده است.

امیر کویت ۹۱ سال سن دارد و از سال ۲۰۰۶ تاکنون به دلیل بیماری بارها در آمریکا تحت درمان قرار گرفته است.