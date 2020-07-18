شروع بازی تحت تمرکز نداشتیم/ نیمه دوم پرسپولیس شدیم و پیروز شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری آنلاین پس از پیروزی یک بر صفر امشب پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان گفت: فکر میکنم بازی را خوب شروع نکردیم و یک مقدار تحت تأثیر بردهای قبل بودیم. با تمرکز خوبی بازی نکردیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: خیلی دوندگی تیم پایین بود. در نیمه دوم بازی متفاوتی را انجام دهیم. پاسهای بیشتری داشتیم و کنترل بازی را کسب کردیم که سبب شد موقعیتهای خوبی داشته باشیم. نیمه اول را باید به فولادیها اختصاص دهیم و ۴۵ دقیقه دوم برای ما بود. گل خیلی قشنگی زدیم و به هواداران و بازیکنان تیم که در نیمه دوم دویدند و تمرکز داشتند تبریک بگویم.
وی درباره قضاوت داور مسابقه نیز صحبت کرد و گفت: به بیژن حیدری نیز خسته نباشید می گویم. بازی سختی برای آنها بود اما تیم داوری خیلی خوب توانست کنترل کند. فولاد جزو پدیدههای لیگ است. نیمه اول تحت تأثیر بازی فولاد قرار گرفتیم اما نیمه دوم پرسپولیسی شدیم.
گل محمدی درباره پوکر قهرمانی پرسپولیس تصریح کرد: فعلاً چیزی قطعی نشده است اما میدانیم شانس اصلی قهرمانی هستیم. بازیهای پیش رو از دیدارهای قبلی مهمتر است.
وی در پایان درباره مصدومیت مهدی ترابی خاطرنشان کرد: فکر نمیکنم گرفتگی عضلات همسترینگ او مشکل بزرگی باشد. به هر حال باید MRI دهد تا همه چیز معلوم شود.
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