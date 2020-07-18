پرسپولیس از سد فولاد هم گذشت/ سایه سرخ روی جام نوزدهم افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۲۱ امشب به مصاف فولاد خوزستان در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی رفت که این دیدار با پیروزی یک بر صفر شاگردان یحیی گل محمدی به اتمام رسید.

سیامک نعمتی (۶۸) تک گل این بازی را برای پرسپولیس به ثمر رساند.

این دیدار که آخرین بازی از هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر ایران بود با توجه به نتایج سایر دیدارها در روز گذشته اهمیت فراوانی داشت.

سرخپوشان برای تثبیت قهرمانی خود نیاز به سه امتیاز این بازی داشته و فولادی‌ها نیز برای ماندن در بالای جدول و کسب سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده آغاز کردند.

شاگردان یحیی گل محمدی بر خلاف بازی‌های قبلی نتوانستند حملات پردامنه ای را در دقایق ابتدایی این دیدار روی دروازه فولاد ایجاد کنند تا احسان مرادیان که در محرومیت شهاب گردان درون دروازه فولاد قرار داشت کار چندان دشواری نداشته باشد.

بازیکنان فولاد که در هفته‌های گذشته عملکرد فوق العاده ای داشته و بردهای متوالی همچون سرخپوشان پایتخت کسب کرده بودند بازی را با اعتماد به نفس قابل توجهی آغاز کردند. همین امر سبب شد تا مدافعان پرسپولیس بارها به زحمت افتاده و مجبور به ارسال‌های مستقیم برای مهاجمان خود شوند تا از زیر فشار خارج شوند.

بازی فشرده هافبک‌های فولاد نیز کار را برای مردان میانی گل محمدی در نیمه اول سخت کرده بود تا جاییکه آنها در دقیقه پایانی نیمه اول دو موقعیت مسلم گلزنی کسب کنند که با عملکرد درخشان رادو در درون دروازه سرخ‌ها تبدیل به گل نشد.

نیمه دوم شکلی نسبتاً متفاوت به خود گرفت. میزبان با سرعت بالای هافبک‌های خود توانست خط دفاعی فولاد را عقب بکشد تا هافبک‌های این تیم اهوازی نیز برای کمک به آنها مجبور به حضور در یک سوم دفاعی خود شوند.

دوندگی بالای بشار رسن، سیامک نعمتی و مهدی ترابی باعث شد تا فولادی‌ها بر خلاف نیمه اول نتوانند حملات زیادی را روی دروازه صدرنشین لیگ برتر ایجاد کنند.

مصدومیت ترابی در دقیقه ۵۹ سبب شد تا وحید امیری پس از هفته‌ها دوری از میدان وارد زمین شود و سرعت سرخ‌ها را در انتقال توپ از میانه میدان به خط حمله بیش از پیش کند. حملات متوالی شاگردان گل محمدی بالاخره در دقیقه ۶۸ با شوت سیامک نعمتی نتیجه داد تا توپ این بازیکن پس از برخورد به فرزاد جعفری تغییر جهت داده و درون دروازه احسان مرادیان در فولاد قرار بگیرد.

پس از این گل نکونام با تعویض‌های خود سعی کرد بازی مستقیم را در دستور کار قرار دهد اما دفاع کم اشتباه پرسپولیس مانع از باز شدن دروازه رادوشوویچ شد. همچنین بازیکنان پرسپولیس نیز که اعتماد به نفس خود را در نیمه دوم به دست آورده بودند دست از حمله کردن برنداشتند تا در پنج دقیقه پایانی این بازی، سه موقیت خطرناک گلزنی ایجاد کنند اما درخشش مرادیان مانع از بازشدن دوباره دروازه فولاد شد.

پرسپولیس با کسب این پیروزی ۵۹ امتیازی شد، اختلاف خود با تراکتور که در رده دوم قرار دارد را در فاصله پنج هفته مانده به پایان رقابت‌های لیگ برتر به عدد ۱۵ برساند.

فولاد نیز ۳۹ امتیازی ماند تا در رده ششم جدول باقی بماند.