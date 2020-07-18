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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۵۸

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور:

پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده ناوگان تاکسیرانی

پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده ناوگان تاکسیرانی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: مبلغ تسهیلات ۶۰ میلیون ریال می باشد که با یک فقره چک یا سفته این تسهیلات قابل دریافت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ضامنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شنبه شب شبکه یک سیما درباره تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا به ناوگان تاکسیرانی گفت: این تسهیلات شش میلیون تومنی شامل دو گروه از رانندگان می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: بر اساس برنامه ریزی وزارت رفاه گروه اول افرادی هستند که از بیمه تأمین اجتماعی برخوردارند و در سامانه «کارا» نام نویسی انجام دادند و در فرآیند دریافت تسهیلات قرار گرفتند و گروه دوم افرادی هستند که در فهرست بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند و با پیگیری‌هایی که با وزارت رفاه انجام شد این رانندگان به صورت سامانه‌ای، کارکرد آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و بعد از دریافت پیامک با مراجعه به سامانه کارا ثبت نام خود را انجام می‌دهند.

آقای ضامنی درباره زمان پرداخت تسهیلات گفت: زمانی که ثبت نام افراد انجام شود با معرفی به شعبه بانک و بعد از تکمیل مدارک تسهیلات پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 4977163

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    نظرات

    • غفوریان IR ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
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      پاسخ
      برام وام کروناثبت نام کردم بیمه ندارم کارت اژانس دارم ولی کد کارگاه میخواهد اعتراض میزنم بازم کد کارگاه میخواد بیمه نیستم چکار کنم

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