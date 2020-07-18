مدیریت افراد بالای۶۰سال دربرابر کرونا/پروتکلهای بهداشتی رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آقازاده شنبه شب در پنجاه و چهارمین ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا افزود: برای اینکه بتوانیم شیوع بیماری کرونا را در سطح جامعه مدیریت کنیم کنترل جمعیت با سن بالا و افراد دارای بیماری زمینه‌ای را تحت کنترل قرار می‌دهیم تا پای این افراد به بیمارستان باز نشود.

وی ادامه داد: تا زمانی که هیچ واکسن و دارویی برای مبارزه با بیماری کووید ۱۹ یافت نشده است، باید نحوه زندگی با این ویروس را بیاموزیم زیرا باید با این ویروس زندگی کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: طی تماسی که با دکتر نمکی درباره اهمیت رسیدگی به سالمندان و افراد بالای ۶۰ سال در روزهای گذشته داشتیم، مجوز اجرای طرح مراقبت از افراد بالای ۶۰ سال در استان به صورت پایلوت را اخذ کردیم.

وی با بیان اینکه در استان ۳۰۰ هزار نفر بالای ۶۰ سال هستند، افزود: می‌توان با مداخله اکتیو این افراد را مدیریت کرده تا به بیماری کووید ۱۹ مبتلا نشوند، این طرح برای نخستین بار در سطح کشور به عنوان آزمون در آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود تا مدیریت بیماری قبل از شیوع فصل پاییز و توسعه بیماری آنفلوانزا صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در خصوص وضعیت استان گفت: با اعمال محدودیت‌ها و رعایت مردم در زدن ماسک، استان به وضعیت بحرانی پیش بینی شده وارد نشد و در تعداد افراد بستری سندرم حاد تنفسی به یک وضعیت ثابت رسید.

آقازاده ادامه داد: وضعیت آذربایجان‌غربی ثابت شده و اگر همکاری مردم در جامعه نبود شاید میزان فوت شدگان بیشتر از این بود و با این همکاری بیماری به درستی مدیریت شده و نظارت بر اجرای محدودیت‌ها همچنان مهم است.

وی با تاکید بر اینکه باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جامعه زندگی کنیم و در این صورت می‌توان بیماری کرونا را مدیریت و کنترل کرد گفت: سلامت مردم وظیفه ماست و برای همین امر تلاش می‌کنیم تا مدیریت بیماری کرونا در سطح جامعه صورت گیرد زیرا همانطور که می‌دانید این بیماری هنوز واکسنی ندارد.