وزير امور خارجه ژاپن سحرگاه فردا به تهران مي آيد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از سفارت ژاپن در تهران وي در اين سفر با سيد محمد خاتمي رييس جمهوري ، سيد كمال خرازي وزير امور خارجه و ساير مقامات كشورمان درباره موضوعات مورد علاقه طرفين ، روابط دو جانبه ، وضعيت عراق ، موضوع برنامه هاي هسته اي ايران و غيره بحث و تبادل نظر خواهد كرد .

در اين سفر هاتسو هيسا تاكاشيما وزير مطبوعات ، مدير عامل مطبوعات و روابط عمومي وزارت امور خارجه به عنوان سخنگو همراه كاواگوچي خواهند بود.

لازم به ذكر است اين دومين بار است كه وزير خارجه ژاپن به ايران سفر مي كند .