خانه «کودکان روان» در کرمان افتتاح شد

عباس صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مشارکت مردم در حوزه بهزیستی اشاره کرد و بیان داشت: مردم بزرگترین شریک اجتماعی در حوزه بهزیستی هستند ضمن اینکه در این راستا با هزار و ۲۰۰ مؤسسه و نهاد مختلف همکاری داریم.
وی با بیان اینکه استان کرمان نماد خیرخواهی است، افزود: بیش از ۹۵ درصد از فعالیتها در بهزیستی توسط مردم انجام میشود.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت: امسال با شیوع بیماری کووید ۱۹ متوجه شدیم که آستانه تحمل جامعه و خانوادهها نسبت به این موضوع چقدر پایین است و در جامعه شاهد گرفتاریهایی در ارتباط با این بیماری بودیم.
صادقزاده تصریح کرد: هر ساله بهزیستی در آستانه هفته بهزیستی شعاری در نظر میگیرد و امسال با شعار «شفافیت، تحول و ارتقای سلامت اجتماعی در خانواده» به استقبال این هفته میرود.
وی با بیان اینکه ما آمادگی داریم که مورد نقد مردم قرار گیریم، افزود عمده کار بهزیستی در حوزه آسیبهای اجتماعی و مسأله پیشگیری است لذا عدهای تصور میکنند که ما متولی برخی از اقشار مثل سالمندان و معلولان هستیم اگر چه این هم به عنوان بخش کوچکی از کار بزرگ بهزیستی محسوب میشود اما ما در حوزههای مختلف خدمات رسانی میکنیم.
صادقزاده در بخش دیگر از سخنانش به مسأله خدمات رسانی به افراد دارای HIV مثبت اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از برنامههای امسال ما در هفته بهزیستی راهاندازی باشگاه مثبت محلی برای ارائه خدمات حمایتی و آموزشی به کسانی است که دارای بیماری ایدز هستند زیرا این افراد نیازمند حمایتهای معیشتی هستند.
صادق زاده تعداد کودکان بی سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثر در استان کرمان را چهار هزار نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد هزار و ۳۰۰ نفر در ۶۳ مرکز شبانه روزی (شبه خانواده) حضور داشته و مابقی آنها در کنار خانوادهها هستند.
مدیرکل بهزیستی کرمان گفت: ممکن است برخی از این کودکان دچار اختلالات روان باشند که نیازمند مراقبتها و آموزشهای خاصی هستند به همین دلیل اولین خانه کودکان روان در کرمان ایجاد شده است تا این قبیل کودکان تحت پوشش بهزیستی در یک مرکز تخصصی تخت آموزش قرار بگیرند.
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