خداداد طراح حملات پاس است

به گزارش خبرنگار" مهر" محمد مطوري هافبك با تجربه تيم برق شيرازبا بيان مطلب فوق افزود: پاس تيم خوبي است واكنون كه در صدرجدول قراردارد به هيچ عنوان نمي خواهد تا اين موقعيت را از دست بدهد به همين خاطربرق نيزكه دربازي گذشته بااستقلال شكست خورده كارسختي را پيش روخواهد داشت.

مطوري درادامه افزود: تيم ما درهفته هاي گذشته موقعيت خوبي نداشته وتلاش مربيان براين است كه تيم را ازنظرشرايط روحي رواني به شرايط ايده آل بازگردانند ومن اميدوارم اين حركت دربازي با پاس جواب دهد.

وي نقطه قوت تيم پاس را خداددادعزيزي دانست ويادآورشد: اين تيم درتمام خطوط عالي عمل مي كند، اما طراح تمام حملات آنها خداداد عزيزي است وپاس باحركتهاي اوجان مي گيرد واگربتوان اورا مهاركرد قدرت تهاجمي اين تيم تا حد زيادي كاهش خواهد يافت.