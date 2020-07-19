امکان استفاده از ظرفیت تامین مالی خطوط مترو از مجتمع های ایستگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جلسه دویست و بیست و هفتم شورای شهر در تذکری خطاب به اعضا با اشاره به اینکه رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم‌ترین انتظار اعضا شورا از شهردار محترم و مدیران شهرداری تهران است گفت: با رعایت و اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهتر شهر و شهرداری تهران فراهم شود.

وی افزود: بر همین اساس و به منظور تاکید بر اجرای دقیق و به موقع تکالیف قانونی به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، با عنایت به لزوم تأمین مالی برای توسعه مترو با استناد به بندهای «ت، ث و ج» تبصره ۷ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران درباره «تأمین مالی توسعه خطوط مترو از محل درآمد مجتمع‌های ایستگاهی و پرداخت سهم ۲۰ درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی» تذکر می‌دهم.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: بر اساس حکم مصوب شورای اسلامی شهر تهران در بند ت، تبصره درآمد عوارض مربوط به شماره طبقه‌بندی‌های «۱۱۰۳۱۴» تحت عنوان توسعه قطار شهری و حمل و نقل ریلی (۲۰% عوارض صدور پروانه ساختمانی) و ۱۱۰۳۱۵ تحت عنوان تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (۲۰% عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی و ترافیک) را پس از وصول بر اساس مفاد تبصره یک بودجه سال ۱۳۹۹ به حساب تمرکز وجوه درآمد و سپرده که به نام شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) نزد خزانه شهرداری تهران افتتاح شده یا می‌شود واریز و صددرصد تخصیص یافته تلقی کرده و به ترتیب در شماره طبقه‌بندی‌های «۲۰۱۰۱۰۳۷۳» تحت عنوان «کمک سرمایه‌ای به شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل ۲۰% عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)» و «۲۰۱۰۱۰۵۷۳» تحت عنوان «کمک سرمایه‌ای به شرکت مترو از محل ۲۰% عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی» هزینه کند.

فراهانی با اشاره به بند ث، تبصره ۷ گفت: در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (tod) ترتیبی اتخاذ نمائید تا صددرصد (۱۰۰%) درآمد دریافتی حاصل از ردیف مربوط به مجتمع‌های ایستگاهی را در صورت تحقق، صددرصد تخصیص یافته تلقی کرده و معاونت حمل و نقل و ترافیک مکلف است درآمد مذکور را صرفاً به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه‌های مترو (شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه) اختصاص دهد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به بند ج، تبصره ۷ افزود: گزارش اقدامات مربوط به این بندها را هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

فراهانی تصریح کرد: بدون شک توسعه حمل و نقل ریلی و گسترش خطوط مترو به منظور افزایش سطح پوشش و دسترس پذیری شهروندان محترم تهرانی به خدمات مترو از جمله انتظارات برحق شهروندان از مدیریت شهری است.

وی گفت: بر همین اساس شورای اسلامی شهر تهران در مسیر پاسخ به این مطالبه برحق در بودجه سال ۱۳۹۹ امکان استفاده از ظرفیت تأمین مالی مبتنی بر مجتمع‌های ایستگاهی، سهم ۲۰ درصدی از عوارض ساختمانی، انتشار اوراق مشارکت و… را پیش بینی کرده است و انتظار دارد تا مدیران شهری با عمل به مصوبات شورا در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.