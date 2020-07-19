ترکیب نهایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم مشخص شدند.

اسامی ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس که به عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درآمدند، به شرح زیر است:

۱- علی آذری

۲ -محمدرضا احمدی

۳- احسان ارکانی

۴- سیدسلمان ذاکر

۵- ابراهیم رضایی

۶- منصورعلی زارعی

۷- منصور شکراللهی

۸- مصطفی طاهری

۹- سمیه محمودی

۱۰- حسین میرزایی

۱۱- سیدجلیل میرمحمدی

۱۲- روح‌الله نجابت

۱۳- الهام آزاد

۱۴- مصطفی آقامیرسلیم

۱۵- نصرالله پژمان‌فر

۱۶- علی خضریان

۱۷- علیرضا زاکانی

۱۸- حسن شجاعی

۱۹- سیدنظام‌الدین موسوی

۲۰ - سیدمحمود نبویان