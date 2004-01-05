نحوه به كارگيري سرباز معلمان اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش و پرورش استان هاي كشور موظف شده اند از مشمولين واجد شرايط داراي دفترچه اعزام بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزام آن از اول دي ماه 82 لغايت پايان خرداد ماه 83 است ، براي داوطلبان ديپلم تا پايان دي ماه و براي داوطلبان فوق ديپلم و بالاتر تا بيستم بهمن ماه ثبت نام نمايند و فهرست پذيرفته شدگان نهايي را براي اعزام و آموزش نظامي حداكثر تا تاريخ 15/1/83 اعلام كنند.

بنابراين گزارش ، داوطلبان مي بايست در هنگام ثبت نام فرم پرسشنامه اطلاعات فردي گزينش را تكميل و تحويل نمايند و در صورتي كه تعداد داوطلبان بيش از سهميه اختصاص هر استان باشد ، در مرحله ثبت نام اولويت با افرادي است كه تاريخ اعزام آنها ديرتر است.

گفتني است فارغ التحصيلان رشته هاي دبيري در صورت برخورداري از ساير شرايط و در دوره ابتدايي ، جذب داوطلبان با مدرك فوق ديپلم و بالاتر در اولويت قرار دارد. همچنين در دوره راهنمايي نيز از دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم به بالا و در دوره متوسطه فقط از فارغ التحصيلان ليسانس و بالاتر در رشته هاي ذي ربط استفاده مي شود.

14 هزار سرباز معلم در كشور تدريس مي كنند

از سوي ديگر معاون برنامه ريزي و منابع انساني وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر از حضور 14 هزار سرباز معلم در كشور خبر داد و ضمن تاكيد بر اين كه سرباز معلم ها فقط در مناطق محروم درس مي دهند گفت : قسمتي از كمبود نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش درمناطقي كه به علت نامناسب بودن موقعيت منطقه و عدم ماندگاري نيرو به علت سختي شرايط زندگي را نيروهاي سرباز معلم جبران مي كنند.

عفت عباسي افزود: براي انتخاب سرباز معلم ها صلاحيت هاي خاصي مد نظر است و اكثر آنها تحصيلات دانشگاهي دارند و بر اساس رشته اي كه خوانده اند تدريس مي كنند.

وي با اشاره به اين كه حضور سرباز معلم ها راهكاري براي جبران كمبود نيروي انساني در مناطق محروم است ، افزود: در بسياري از مناطق اگر سرباز معلم ها نباشند كلاس هاي درس بي معلم خواهند ماند و دانش آموزان آن منطقه از تحصيل محروم خواهند شد.

عباسي گفت : سرباز معلم ها گزينش مي شوند و ضمن اينكه بايد دوره هاي آموزشي را سپري كنند ، عملكرد آنها مورد ارزشيابي قرار مي گيرد.