با وجود شارون ، دستيابي به صلح غير ممكن است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، شيمون پرز با انتقاد شديد از سياست هاي كنوني آريل شارون نخست وزير رژيم اسراييل ، وي را به ناتواني در دستيابي به راه حل سياسي متهم كرد.

پرز كه در نشست حزب كاراسراييل در تل آويو سخن مي گفت ، افزود: حكومت شارون صلاحيت اخلاقي و توان خود را براي حكومت از دست داده است و اين عاملي براي سقوط وي خواهد بود.

رهبر حزب كار رژيم صهيونيستي تاكيد كرد كه رفاه اقتصادي در سايه حكومت شارون هرگز براي اسراييلي ها تحقق نخواهد يافت.

پرز درعين حال به نابساماني و بحران در حزبش پس از انتخابات اخير اعتراف كرد .

حزب كار اسراييل ، طرح سياسي اش مبتني بر عقب نشيني يك جانبه ارتش اسراييل از نوار غزه را بدون مذاكره ، با اكثريت 232 در مقابل مخالفت 149 نفر از اعضاي خود به تصويب رساند.