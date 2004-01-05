پيشرفتهاي صورت گرفته در ايران خودرو نويد دهنده آينده خوبي براي صنعت خودروسازي كشور است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مراسم افتتاح بزرگترين مركز تست كيفي خودرو در خاورميانه در شركت ايران خودرو، پيشرفتهاي انجام شده در بخش خودرو كشور را چشمگير و قابل توجه دانست و از تلاش مديران ، صنعتگران گروه صنعتي ايران خودرو در زمينه ارتقاي صنعت كشور قدرداني كرد.

آقاي هاشمي رفسنجاني افزود: صنعت خودرو سازي ايران رو به پيشرفت و كمال است و كسب رتبه هفدهم در توليد خودرو در جهان باعث مباهات و افتخار است.

وي افزود: تاكنون چندين بار از ايران خودرو بازديد كرده ام اما وضعيت آن از نظر خطوط توليد رباتيك و برنامه هاي كيفي انجام شده با گذشته قابل مقايسه نيست و پيشرفت قابل توجهي داشته است.

هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه يكي از اهداف بخش خودروسازي محوري كردن كيفيت براي حضور در رقابت هاي جهاني است افزود: رقابت در بازارهاي جهاني بسيار سخت و جدي است و اگر ما كيفيت محصولات صنعتي خودرو را بالا نبريم قطعا در صادرات با مشكل مواجه خواهيم شد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بايد به جاي صادرات خودرو امكان انتقال خطوط توليد به كشورهاي ديگر را فراهم كرد تا در اين كشورها هم امكان توليد خودرو فراهم شود و هم خودروهاي با آرم ايران در آن كشورها تردد كنند.

وي اظهار داشت: ما بايد بتوانيم خودرو را با قيمت مناسب عرضه كنيم كه اين يكي از اهداف صنعت خودرو بويژه ايران خودرو است.

