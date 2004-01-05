  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۱۷

رييس قوه قضاييه :

بازسازي بم نيازمند مديريت متمركز است

بازسازي بم نيازمند مديريت متمركز است

رييس قوه قضاييه گفت: وقوع زلزله بم دل همه ملت و مسئولان نظام و بويژه رهبر معظم انقلاب را به درد آورد و ضروري است براي بازسازي و جبران خسارات وارده و استفاده بهينه از كمكهاي داخلي و خارجي مديريت متمركز مناسبي شكل گيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله شاهرودي درجلسه مسئولان عالي قضايي با تشكر از كمكهاي گسترده مردمي به زلزله زدگان بم خواستار توجه جدي براي بازسازي سريع شهر بم شد و افزود: متولي بازسازي بم بايد با اختيارات كامل و سرعت عمل و به صورت متمركز از كمكها و حمايت هاي مردمي استفاده كند.

وي با اشاره به تخريب كامل ساختمان دادگستري بم و كشته شدن 9 نفر از كارمندان و ماموران دادگستري بم گفت: از صبح وقوع حادثه مسئولان دادگستري كرمان در محل حضور يافتند تا بتوانند ضمن كمك به مردم امنيت را در منطقه برقرار كنند.

همچنين در اين جلسه حجت الاسلام و المسلمين ابراهيم رييسي كه در راس هياتي به بم عزيمت كرده بود در تشريح گزارش خود از منطقه زلزله زده گفت: اين هيات به دستور رييس قوه قضاييه از روزهاي اول وقوع زلزله در شهر بم مستقر شده و بر نحوه امداد رساني نظارت و به صورت مستمر و روزانه گزارش مي نمايد.

وي در خصوص نحوه امداد رساني به مردم زلزله زده، و با اشاره به وجود ناهماهنگي مديريتي در روزهاي نخست پس از وقوع زلزله افزود: در حال حاضر نحوه امداد رساني نظم بهتري يافته و شرايط امنيتي منطقه  نيز مطلوب است.

گفتني است دراين جلسه پيش نويس لايحه بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، همچنين مواد 51 تا 57 لايحه بازار اوراق بهادار مربوط به جرايم و مجازاتهاي متخلفان است كه به همراه پيش نويس لايحه جهت بررسي و ارائه نظر رييس قوه قضاييه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به رييس قوه قضاييه تقديم شده است.

کد مطلب 49788

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها