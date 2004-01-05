نشست استانداران سراسر كشور در شهر بم برگزارشد

به گزارش خبر گزاري مهر ، در اين نشست كه تعدادي از مديران سازمانها و نهادهاي مرتبط با منطقه زلزله‌زده بم حضور داشتند، حجت‌الاسلام سيد عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور با اشاره به گذر از بحران امداد و نجات آسيب‌ديدگان گفت: پس از مرحله امدادرساني، بايد مراحل اسكان موقت، بازسازي و عمران و توسعه بم را در پيش بگيريم.

وي بر لزوم اسكان سريع آسيب‌ديدگان تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر اسكان موقت در اولويت برنامه‌هاي ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار دارد.

رييس ستاد حوادث غيرمترقبه كشور با تاكيد بر خدمات‌رساني به توابع شهرستان بم كه پيش از اين با مديريت شهر بم انجام مي‌شد، تصريح كرد: با راه‌اندازي ادارات شهر بم و استفاده از ظرفيت استانهاي كشور تامين مايحتاج عمومي شهرستان بم در اولويت اين ستاد قرار داد.

وزير كشور با اشاره به اينكه زلزله شهرستان بم از نظر وسعت و ميزان تخريب قابل مقايسه با زلزله‌هاي گذشته رودبار، خراسان و قزوين نمي‌باشد، گفت: برخورد ملت ايران و همدردي ساير ملل جهان با اين حادثه نيز خارج از تصور بود.

موسوي لاري از تقسيم شهر بم به مناطق چهارده‌گانه خدمات‌رساني به آسيب‌ديدگان خبر داد و خاطرنشان كرد: از مديريت و توان استانداريها به منظور خدمات‌رساني به آسيب‌ديدگان اين زلزله در قالب اين مناطق استفاده خواهد شد.

اين گزارش با اشاره به اين‌كه استانداران حاضر در همايش بم، به تسريع در اسكان موقت با هماهنگي مديريت متمركز استانداري كرمان تاكيد كردند، مي‌افزايد: اسكان موقت به شكل محلي مي‌باشد و ساكنان از خدمات ارزاق‌رساني، امنيت، بهداشت نهادهاي مسوول در منطقه استفاده مي‌نمايند.

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