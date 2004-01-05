توسعه فرهنگ سلامت نيازمند مشاركت مردم است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمود احمدي نژاد با اشاره به ابعاد مختلف سلامت روحي، جسمي، رواني و خانوادگي افزود: سلامت مثل همه امور شهري نيازمند تعامل و همكاري مردم است و اين امر بدون مشاركت مردم محقق نخواهد شد."

وي تصريح كرد: ما بايد سلامت را به تمام محلات برسانيم و در سطح پايگاههاي محله، شوراي سلامت تشكيل شود و اين برنامه گسترده اي است كه نيازمند سرمايه گذاري مديريت شهري و همياري گسترده مردم و همه رسانه ها و افراد اهل فكر و سخن است."

اسفنديار رحيم مشايي رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران نيز با اشاره به تاكيد فراوان مكتب اسلام به سلامتي خاطر نشان كرد: پيشوايان دين به امر سلامت توجه زيادي داشتند و رسيدن به كمال را در سايه معرفت و طاعت خداوند دانسته اند كه اين امر بدون سلامت روان و تن مقدور نخواهد بود."

وي انجام مسئوليت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را بدون سلامت جسمي و رواني ناممكن دانست وافزود:" خوشبختانه دنيا به سلامت معنوي رسيده و سلامت معنوي امروزه به عنوان يك وظيفه جهاني و بين المللي تعريف شده است."

وي تصريح كرد: نهادها وسازمانها براي اشاعه سلامت ماموريت هاي فراواني دارند كه اگر بخواهيم اين مسئوليت ها را تنها به دستگاههاي دولتي و اجرايي محدود كنيم، توفيق جدي به دست نخواهيم آورد.

وي با اشاره به اينكه آموزش هاي مستقيم و اقدامات رسمي، دايره نفوذ محدودي دارند، افزود:" اگر بخواهيم اين امر را فراگير كنيم، مشاركت همه اقشار مردم را مي طلبد."

معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، فرهنگ سازي را در امر گسترش سلامت مهم خواند وافزود:" در كنار آموزش نيازمند يك فرهنگ سازي هستيم و فرهنگسراي سلامت به عنوان يك وظيفه مي تواند در امر توسعه سلامت تلاش كند و اين فرهنگ بايد باور عميقي را در بستر اجتماعي به وجود آورده و در اين خصوص تلاش گسترده اي انجام گيرد."

دكتر محمد اسماعيل اكبري معاون سلامت وزارت بهداشت نيز دراين مراسم گفت:" اگر سلامتي را از بعد مرگ و مير و بيماريها تعريف كنيم، مي توان مهمترين علت هاي مرگ و مير را بيماريهاي قلبي و عروقي، سوانح و حوادث، سرطانها، بيماريهاي موقع تولد و بيماريهاي ريوي دانست."

وي با اشاره به اينكه در ايران بيشترين عمر از دست رفته به حوادث ترافكي مربوط است، افزود: تمام اين بيماريها عامل رفتاري دارند، اگر ياد بگيريم كه چگونه رفتار مناسب داشته باشيم اين امر در كيفيت و مدت زندگي موثر است."