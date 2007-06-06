وداع تلخ امید ایران با المپیک

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال امید ایران در آخرین مسابقه خود درمرحله مقدماتی المپیک پکن در ورزشگاه آزادی مقابل امید عربستان با نتیجه 3 بر2 مغلوب شد تا با شکست در این دیدار از گردونه این رقابت ها خارج شود.

عبدالله نور در دقیقه 25، نائب احمد در دقیقه 71 و عبداللطیف قانن در دقیقه 82 برای تیم فوتبال امید عربستان گلزنی کردند و عادل کلاه کج در دقیقه 73 و شهرام گودرزی در دقیقه 74 گل های تیم ایران را به ثمر رساندند.

کازوهیکو ماتسومورا داور ژاپنی این دیدار در دقیقه 63 مصطفی چترآبگون ازتیم فوتبال امید و در دقیقه 68 عبدالعزیز ازتیم فوتبال امید عربستان را با نشان دادن کارت قرمز از زمین اخراج کرد.

دربازی همزمان دیگر این گروه تیم فوتبال استرالیا در امان با 4 گل میزبان خود اردن را مغلوب کرد تا به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله دوم مرحله مقدماتی المپیک پکن صعود کند.

درپایان بازی های گروه چهارم مرحله مقدماتی، تیم فوتبال امید عربستان با 15 امتیاز و به عنوان تیم اول این گروه به مرحله دوم صعود کرد و تیم فوتبال امید استرالیا با 11 امتیاز دومین تیم صعود کننده از این گروه نام گرفت.

تیم های فوتبال امید ایران و اردن هم به ترتیب با 5 و 2 امتیازبا قرار گرفتن در رده های سوم و چهارم این گروه از راهیابی به مرحله بعد بازماندند.