اخبار کوتاه از ورزش خراسان جنوبی

- به گزارش خبرنگار مهر، به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان یک دوره کلاس آموزشی تیر و کمان در بخش دانشجویان دختر و پسر این استان برگزار شد. این دوره که به همت اداره تربیت بدنی و فوق‌ برنامه دانشگاه بیرجند و با همکاری هیئت‌ تیر و کمان استان خراسان جنوبی برگزار شد با انتخاب برترین‌ها به کار خود پایان داد. در بخش خواهران از بین 44 شرکت کننده، اکرمی ، نظری و صفوری به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند و در بخش برادران نیز از بین 36 نفر سعید عجم ، مصطفی سیستانی و امیر سعادتی به ترتیب اول تا سوم شدند.



- به مناسبت گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی( ره) یک دوره مسابقه دوچرخه سواری با حضور 40 نفر در قالب 4 تیم از شهرستانهای بیرجند ، درمیان و قاین در دو رشته یک کیلومتر و 4 کیلومتر تعقیبی در بیرجند برگزار شد. در این مسابقات در بخش یک کیلومتر سرعت، احسان گرگین از بیرجند ، محمد ناصری از بیرجند و احسان رنجبر از قاین اول تا سوم شدند. در 4 کیلومتر تعقیبی انفردای نیز مهدی صالحی از بیرجند ، احسان گرگین از بیرجند و مسعود شریعتی از قاین به مقامهای اول تا سوم نائل آمدند.



- مسابقه دوی سرعت بین گروه‌‌های سنی شرکت ‌کننده در اردوی یک روزه ایثارگران خراسان جنوبی برگزار شد و به نفرات اول هر گروه سنی جوایزی اهدا شد. همچنین برگزاری مسابقات ورزشی در رشته‌های والیبال ، تنیس روی میز، شطرنج و فوتسال پایان بخش این اردوی یک روزه بود. در این همایش حدود 200 نفر از ایثارگران و بسیجیان و خانواده ‌های آنان شرکت داشتند.

- مسابقات قهرمانی تنیس روی میز قهرمانی کارگران خراسان جنوبی برگزار شد . مسابقات قهرمانی کارگران استان با حضور 45 نفر از واحد های کارگری قاین ، بیرجند ، درمیان ، سرایان و نهبندان در محل سالن شهید سرحدی بیرجند برگزار شد. در رشته انفرادی به ترتیب آقایان مهدی فاضل ، حسین چمنی ، محمد رضا عباسپور و ایرج موذن از بیرجند مقام های اول تا چهارم را کسب کردند. همچنین تیم های آتش نشانی بیرجند، کارخانه قند قهستان و شرکت مخابرات سرایان به مقام های اول تا سوم دست یافتند.