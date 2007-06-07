سفیر اسپانیا به وزارت خارجه فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رحیم پور با اشاره به برگزاری نشست اخیر لاریجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیت مشترک اتحادیه اروپا در مادرید و نیز سفر اخیر مقامات اسپانیایی به کشورمان، از قصور اسپانیا در کمک به دولت ائتلافی فلسطین و رفع محاصره فلسطینی‌ها انتقاد کرد.

مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه همچنین نسبت به اقدام دوگانه و یک طرفه اسپانیا در عدم برخورد با اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در کشتار مردم و مقامات فلسطینی و ربودن آنان اعتراض کرد.

سفیر اسپانیا که به درخواست وزارت امور خارجه کشورمان در این ملاقات حضور داشت ، ضمن اشاره به دیدارهای اخیر مقامات دو کشور،‌ اراده اسپانیا را برای داشتن بهترین روابط با جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار داد و گفت: اسپانیا اقدامات اسرائیل را محکوم کرده است.

سفیر اسپانیا همچنین پیشنهاد کرد تهران و مادرید جهت بهبود اوضاع در خاورمیانه با یکدیگر همکاری کنند.

وی همچنین با اشاره به مسئله هسته‌ای کشورمان خاطرنشان ساخت: اسپانیا جهت به ثمر نشستن مذاکرات آینده لاریجانی و سولانا، تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست.