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۱۷ خرداد ۱۳۸۶، ۹:۰۴

در اعتراض به واکنش دولت اسپانیا به اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره رژیم صهیونیستی؛

سفیر اسپانیا به وزارت خارجه فراخوانده شد

سفیر اسپانیا به وزارت خارجه فراخوانده شد

مدیرکل غرب اروپای وزارت امورخارجه کشورمان در دیدار با سفیر اسپانیا در تهران از واکنش دولت اسپانیا به اظهارات تازه دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور، در مورد رژیم صهیونیستی ابراز تعجب کرد و آن را اقدامی عجولانه از سوی مادرید خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رحیم پور با اشاره به برگزاری نشست اخیر لاریجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیت مشترک اتحادیه اروپا در مادرید و نیز سفر اخیر مقامات اسپانیایی به کشورمان، از قصور اسپانیا در کمک به دولت ائتلافی فلسطین و رفع محاصره فلسطینی‌ها انتقاد کرد.

مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه همچنین نسبت به اقدام دوگانه و یک طرفه اسپانیا در عدم برخورد با اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در کشتار مردم و مقامات فلسطینی و ربودن آنان اعتراض کرد.

سفیر اسپانیا که به درخواست وزارت امور خارجه کشورمان در این ملاقات حضور داشت ، ضمن اشاره به دیدارهای اخیر مقامات دو کشور،‌ اراده اسپانیا را برای داشتن بهترین روابط با جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار داد و گفت: اسپانیا اقدامات اسرائیل را محکوم کرده است.

سفیر اسپانیا همچنین پیشنهاد کرد تهران و مادرید جهت بهبود اوضاع در خاورمیانه با یکدیگر همکاری کنند.

وی همچنین با اشاره به مسئله هسته‌ای کشورمان خاطرنشان ساخت: اسپانیا جهت به ثمر نشستن مذاکرات آینده لاریجانی و سولانا، تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست.

کد مطلب 497987

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