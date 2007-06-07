گونو همچنان در خلیج فارس می تازد

دکتر مجید آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس پیش بینی های سازمان هواشناسی طوفان گونو به تناوب ضعیف و قوی می شود و تا اواخرامشب نیز در تنگه هرمز باقی می ماند و به تبع آن استانهای جنوبی ساحلی کشور بخصوص هرمزگان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد .

بر همین اساس آبگرفتگی ، بارش باران ، وزش باد و گرد و خاک درمناطق کم ارتفاع بندرعباس و قشم پیش بینی می شود البته به این صورت نیست که ادامه پیدا کند بلکه بطور متناوب کم و زیاد می شود .

معاون فنی و عملیاتی سازمان هواشناسی کشور تاکید کرد : درمجموع سیستم در حال تضعیف است اما تا اواخر امشب به همین صورت تناوبی ادامه پیدا می کند.

آزادی گفت: پایان امروز، طوفان گونو از تنگه هرمز به سمت جنوب غرب و امارات تغییر مسیر می دهد .