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۱۷ خرداد ۱۳۸۶، ۹:۴۰

شدت طوفان حاره ‌ای گونو در خراسان جنوبی خفیف خواهد بود

بیرجند - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی گفت : اثرات طوفان حاره ای گونو از امروز در جنوب شرق ایران شدت می گیرد اما در خراسان جنوبی به صورت خفیف خواهد بود.

سید جواد سیدان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اثرات احتمالی این طوفان درخراسان جنوبی گفت : موج طوفان گونو بیشتر استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان را شامل می شود.

وی خاطر نشان کرد : آخرین گزارشات و تصاویر که ساعت 17 و 30 دیروز منتشر شده نشان می دهد طوفان گونو عصر امروز و صبح جمعه در مناطق یاد شده شدت می یابد و تا شنبه در این مناطق ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی شدت باد در این استان را در حال حاضر 22 کیلومتر از سمت شمال شرق و دمای هوا را 20 درجه بالای صفر برشمرد.

سیدان پیش بینی کرد: عصر امروز خراسان جنوبی با افزایش ابر و دما مواجه می شود.

وی با بیان اینکه میزان باران در مناطق پرخطر این طوفان 20 میلی متر پیش بینی شده است، گفت : تنگه هرمز، دریای عمان و سواحل جنوبی خلیج فارس بیشتر تحت تاثیر این طوفان هستند و در حال حاضر چابهار در سیستان و بلوچستان تحت تاثیر این پدیده است.

کد مطلب 497994

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