شدت طوفان حاره ‌ای گونو در خراسان جنوبی خفیف خواهد بود

سید جواد سیدان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اثرات احتمالی این طوفان درخراسان جنوبی گفت : موج طوفان گونو بیشتر استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان را شامل می شود.

وی خاطر نشان کرد : آخرین گزارشات و تصاویر که ساعت 17 و 30 دیروز منتشر شده نشان می دهد طوفان گونو عصر امروز و صبح جمعه در مناطق یاد شده شدت می یابد و تا شنبه در این مناطق ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی شدت باد در این استان را در حال حاضر 22 کیلومتر از سمت شمال شرق و دمای هوا را 20 درجه بالای صفر برشمرد.

سیدان پیش بینی کرد: عصر امروز خراسان جنوبی با افزایش ابر و دما مواجه می شود.