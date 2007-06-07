علیرضا قزوه در گفتگو با مهر : "بانک ترانه" راه اندازی می شود / این بانک ترانه سرایی را از انحصار خارج می کند

علیرضا قزوه - شاعر و مسئول شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی بانک ترانه خبر داد و گفت: ایده تاسیس " بانک ترانه" از سوی شواری شعر و شاعرانی چون محمدعلی بهمنی، اهورا ایمان، حسین آهی و سایر دوستان پیشنهاد شده است.

وی افزود: براساس این طرح، ترانه سرایان به خصوص ترانه سرایان شهرستانی که از امکانات پایتخت به دورهستند می توانند آثارشان را به این بانک ارسال کنند. این ترانه ها در اختیار خوانندگان قرار می گیرد و در صورت مورد قبول واقع شدن، ماحصل و حق الزحمه آن برای ترانه سرایان ارسال می شود. مسئولیت و مدیریت این طرح نیز برعهده محمدعلی بهنی است.

قزوه در ادامه خاطرنشان کرد: بانک ترانه گذشته از اینکه می تواند نقش سازنده ای در گسترش و پررنگ شدن نقش محتوا در ترانه های ایرانی داشته باشد ، بعد عادلانه ای نیز دارد و آن این است که دیگر ترانه ، تنها مختص قشر یا شاعران خاصی نخواهد بود و هر ترانه سرا به واسطه استعداد و قابلیت های خود می تواند آثارش را برای مخاطبان عرضه کند.

به گفته قزوه ، فراخوان بانک ترانه در حال حاضر به تمام کشور ارسال شده و ترانه سرایان شهرستانی و تهرانی می توانند آثار خود را به شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع در تالار وحدت ارسال کنند.