بازگشت به جنگ سرد امکان ندارد / روسیه در برابر فشارهای غرب از خود دفاع خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"سرگئی ایوانف" تصریح کرد:" مردم هرچه می خواهند بگویند؛ هیچ بازگشتی به جنگ سرد وجود نخواهد داشت."

وی افزود:" ما در حال توسعه سلاحهای مدرن خود هم از نوع بین قاره ای و هم از نوع تاکتیکی هستیم ، اما نه به خاطرآنکه می خواهیم کسی را تهدید کنیم."

ایوانف خاطر نشان کرد:" روسیه می خواهد مطمئن باشد که در هر موقعیتی می تواند از خود به گونه ای درست و مناسب دفاع کند؛ به گونه ای که هیچکس نتواند ما را تهدید و یا بر ما فشار وارد کند."

وی همچنین از طرح استقرار سپر موشکی آمریکا در کشورهای لهستان و جمهوری چک انتقاد کرد.

" سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته اعلام کرده بود که تصمیم آمریکا در استقرار سپر موشکی خود در اروپا همان پذیرش طرز تفکر جنگ سرد است.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و درحال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده ، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، لذا به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

نشست سران گروه هشت در هایلیگن دام آلمان از شب گذشته در سایه اختلافات آمریکا و روسیه درباره طرح سپر موشکی آغاز شد.