  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

توفان گونو هیچ تلفاتی در ایران نداشته است / یک کشته بندرعباس بدلیل تصادف موتوسیکلت بوده است

توفان گونو هیچ تلفاتی در ایران نداشته است / یک کشته بندرعباس بدلیل تصادف موتوسیکلت بوده است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: براساس اعلام ستاد حوادث غیر مترقبه ، دانشگاه علوم پزشکی با تمام پرسنل خود تا روز 20 خرداد ماه در آماده باش کامل بسر می برد و یک بیمارستان صحرایی با تعدادی جراح متخصص و پزشک از تهران برای مقابله با مجروحان احتمالی طوفان گونو بزودی به بندرعباس منتقل خواهد شد.

دکترجمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص وضعیت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس افزود: به دلیل آبگرفتگی معابر اطرف دانشگاه، آب از خیابانها به داخل محوطه وارد شده بود که خوشبختانه در حال حاضر این مشکل برطرف و برق دانشگاه نیز شب گذشته وصل شده است .

وی خاطر نشان کرد : فقط در حال حاضر دستگاه MRI که بدلیل جاری شدن آب در دانشگاه خیس شده بود هنوز آماده استفاده نشده است .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد : تا کنون بیمار و یا مجروحی به علت حوادث ناشی از طوفان گونو مراجعه نکرده است وشب گذشته فقط 4 بیمار از جاسک و قشم مراجعه کردند که آنها نیز سرپایی مورد مداوا قرار گرفتند و همچنین یک نفر نیز براثر تصادف موتوسیکلت  جان خود را از دست داده است .

جمشیدی با اشاره به اینکه 50 درصد مردم بندرعباس به هشدارهای ستاد حوادث غیرمترقبه توجه کرده اند ، افزود: مردم بندرعباس با این مساله خونسرد برخورد کرده اند و با توجه به اینکه تاکنون طوفان گونو پیامدهای ناگواری نداشته به همین دلیل مردم در حال حاضر با کمال خونسردی در کنار ساحل به ورزش و تفریح مشغولند.

وی گفت: هم اکنون دریا در حالت جزر است ، موج نیز زیاد مشاهده نمی شود و فقط باد و گرد و خاک در بندرعباس وجود دارد .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: براساس اعلام سازمان هواشناسی مسیر این طوفان بدلیل چرخشی بودن آن غیر قابل پیش بینی است و احتمال بازگشت طوفان به بندرعباس وجود دارد و در این صورت دانشگاه آمادگی کامل برای ارائه خدمات را خواهد داشت .

کد مطلب 498023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها