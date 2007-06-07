توفان گونو هیچ تلفاتی در ایران نداشته است / یک کشته بندرعباس بدلیل تصادف موتوسیکلت بوده است

دکترجمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص وضعیت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس افزود: به دلیل آبگرفتگی معابر اطرف دانشگاه، آب از خیابانها به داخل محوطه وارد شده بود که خوشبختانه در حال حاضر این مشکل برطرف و برق دانشگاه نیز شب گذشته وصل شده است .

وی خاطر نشان کرد : فقط در حال حاضر دستگاه MRI که بدلیل جاری شدن آب در دانشگاه خیس شده بود هنوز آماده استفاده نشده است .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد : تا کنون بیمار و یا مجروحی به علت حوادث ناشی از طوفان گونو مراجعه نکرده است وشب گذشته فقط 4 بیمار از جاسک و قشم مراجعه کردند که آنها نیز سرپایی مورد مداوا قرار گرفتند و همچنین یک نفر نیز براثر تصادف موتوسیکلت جان خود را از دست داده است .

جمشیدی با اشاره به اینکه 50 درصد مردم بندرعباس به هشدارهای ستاد حوادث غیرمترقبه توجه کرده اند ، افزود: مردم بندرعباس با این مساله خونسرد برخورد کرده اند و با توجه به اینکه تاکنون طوفان گونو پیامدهای ناگواری نداشته به همین دلیل مردم در حال حاضر با کمال خونسردی در کنار ساحل به ورزش و تفریح مشغولند.

وی گفت: هم اکنون دریا در حالت جزر است ، موج نیز زیاد مشاهده نمی شود و فقط باد و گرد و خاک در بندرعباس وجود دارد .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: براساس اعلام سازمان هواشناسی مسیر این طوفان بدلیل چرخشی بودن آن غیر قابل پیش بینی است و احتمال بازگشت طوفان به بندرعباس وجود دارد و در این صورت دانشگاه آمادگی کامل برای ارائه خدمات را خواهد داشت .