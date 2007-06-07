39 نفر همچنان در زندانهای مخفی سیا به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، درحالی که آمریکا ادعا می کند این زندانها خالی هستند، اما انتشار این گزارش نشان می دهد که این افراد در این زندانها به سر می برند و این در حالی است که مکان آنها نامعلوم است.

گروههای عفو بین الملل در انگلیس،"کیج پریزونرز و رپرایو" ، همراه با گروههای دیده بان حقوق بشر آمریکا ، مرکز حقوق قانونی و مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی، گزارشی 21 صفحه ای و محرمانه را منتشر کردند.

این لیست شامل اسامی 4 نفری است که برای اولین بار گمان می رود، ناپدید شده اند. این گزارش در کل جزئیاتی را از 39 فرد مصری، کنیایی، لیبیایی، مراکشی، پاکستانی و اسپانیایی ارائه می دهد.

در بیانیه این گروه آمده است :" این گزارش محرمانه جنبه های برنامه بازداشت آمریکا را نمایان می کند . برنامه ای که دولت آمریکا به شدت تلاش کرده تا آن را مخفی کند؛همچون مکان احتمالی بازداشت زندانیان،بدرفتاری های انجام شده با آنها و کشورهایی که احتمالا به آنجا انتقال داده شده اند."

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ماه سپتامبر وجود این زندانها را تایید کرد، اما دولت وی ادعا کرده است که پس از انتقال 14 زندانی مظنون به همکاری با القاعده به زندان گوانتانامو ، دیگر هیچ فردی در مراکز سیا وجود ندارد.

این گزاذرش همچنین می گوید که اعضای خانواده افراد بازداشت شده در زندانهای مخفی از جمله همسران و فرزندان آنها که ممکن است سن آنها تا 7 سال هم باشد، به شکل مخفی بازداشت هستند.

آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زیادی از زندانیان مظنون به تروریسم را به کشورهای دیگر جهان منتقل کرده است. این خبر رسوایی بزرگی برای دولت آمریکا در سال 2005 به وجود آورد و واکنش متفاوت کشورهای جهان را به دنبال داشت.

دولتهای اروپایی ، آمریکا را تحت فشار قرار داده اند تا توضیحاتی درباره پرواز هواپیمای حامل زندانیان سیا در اروپا ارائه دهد.