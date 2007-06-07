200 مورد درخواست شهروندان ساری مورد رسیدگی قرار گرفت

نادعلی رمضانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود : در اردیبهشت ماه سال جاری در ملاقات عمومی شهروندان با رئیس و اعضای شورا به 200 مورد درخواست آنان رسیدگی شد.

وی اظهار داشت : عمده ملاقات کنندگان متقاضی وام ، مساعدت مالی ، اشتغال و مساعدت در راستای کمیسیون های مختلف مربوط به شهرداری بودند.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری یادآور شد : اعضای شورای این شهر بر این باورند که اساس کار و فعالیت شورا و شهرداری باید منطبق بر باورهای دینی و خدمت به مردم باشد و ضروری ترین فعالیت شهرداری اداره مطلوب شهر بر اساس عدالت محوری است.

وی اظهار امیدواری کرد : با ایجاد ساز و کار مناسب ، تحولات توسعه ای در شهر ساری نهادینه شود و با مشارکت مردم و ناظران افتخاری و نظارت شورای اسلامی شهر در جهت اهداف توسعه ای گام های موثری برداشته شود .

این مسئول خاطرنشان کرد : شهروندان ساری می توانند از این پس نظرات سازنده خود را به پست الکترونیکی WWW.SARI-SHORA.COM ارسال نمایند.