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۱۷ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

200 مورد درخواست شهروندان ساری مورد رسیدگی قرار گرفت

ساری - خبرگزاری مهر : رئیس شورای اسلامی شهر ساری از رسیدگی به 200 مورد درخواست شهروندان این شهر طی ماه گذشته توسط اعضای شورا خبر داد.

نادعلی رمضانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود : در اردیبهشت ماه سال جاری در ملاقات عمومی شهروندان با رئیس و اعضای شورا به 200 مورد درخواست آنان رسیدگی شد.

وی اظهار داشت : عمده ملاقات کنندگان متقاضی وام ، مساعدت مالی ، اشتغال و مساعدت در راستای کمیسیون های مختلف مربوط به شهرداری بودند.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری یادآور شد : اعضای شورای این شهر بر این باورند که اساس کار و فعالیت شورا و شهرداری باید منطبق بر باورهای دینی و خدمت به مردم باشد و ضروری ترین فعالیت شهرداری اداره مطلوب شهر بر اساس عدالت محوری است.

وی اظهار امیدواری کرد : با ایجاد ساز و کار مناسب ، تحولات توسعه ای در شهر ساری نهادینه شود و با مشارکت مردم و ناظران افتخاری و نظارت شورای اسلامی شهر در جهت اهداف توسعه ای گام های موثری برداشته شود .

این مسئول خاطرنشان کرد : شهروندان ساری می توانند از این پس نظرات سازنده خود را به پست الکترونیکی WWW.SARI-SHORA.COM ارسال نمایند.

کد مطلب 498043

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