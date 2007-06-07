انسداد برخی محورهای منتهی به استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش مرکز فرماندهی و کنترل راه ناجا ، محور ایرانشهر- نیک شهر در محدوه نیک شهر - اسپکه در استان سیستان و بلوچستان از ساعت 5 و سی دقیقه مورخه 17/3/86 به علت بارش باران و طغیان رودخانه های محلی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

همچنین محور چابهار - ایرانشهر و ایرانشهر - اسپکه - فنوج و سه راهی پیشین به پیشین در استان سیستان و بلوچستان از ساعت 19 مورخه 16/3/86 به علت بارش شدید باران و طغیان رودخانه های محلی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است .

در این اطلاعیه آمده است ، محور جاسک میناب در استان هرمزگان نیز از ساعت 9 صبح 17/3/86 به علت بارش شدید باران و طغیان رود خانه های محلی تا اطلاع ثانونی مسدود گردیده است .

مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه ناجا، از رانندگانی که قصد تردد در محور جایگزین و یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند درخواست کرد ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی ماموران پلیس راه و سازمان راهداری توجه کنند .

شایان ذکر است، این مرکز با شماره تلفن 88255555 ( 10 خط) بطور شبانه روزی پاسخگوی سوالات و امداد رسانی به هموطنان است.