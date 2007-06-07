بزرگترین نمایشگاه کتاب مازندران باید بدون نقص برپا شود

به گزارش خبرنگار مهر از ساری ، آیت الله نورالله طبرسی صبح امروز در جمع اعضای کمیته های برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب افزود : برگزاری چنین نمایشگاه هایی نقش بارز و برجسته ای در توسعه فرهنگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی ایفا می کند.



وی اظهار داشت : یکی از عوامل عقب ماندگی استان عدم توسعه فرهنگی است که با فعالیت های این چنینی می توان به توسعه استان به لحاظ فرهنگی نیز کمک کرد .

طبرسی به جایگاه کتاب و کتابخوانی در جوامع غربی اشاره و اعلام کرد : غربی ها از علم و دانش دانشمندان و علمای مسلمان ایرانی برای توسعه بهره بردند به نحوی که غارت کتب و فرهنگ ایران زمین فراتر از غارت اموال و منابع طبیعی بود.

وی خاطر نشان کرد: کتابخوانی باید در متن زندگی مردم نهادینه شود و برای تحقق این مهم وزارت ارشاد اسلامی وظیفه سنگینی برعهده دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد : اسلام دین کتاب ، قلم و دانش است اما متاسفانه هنوز کتابخوانی در کشور ما و جوامع اسلامی فرهنگ نشده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در این نشست اظهار داشت : مازندران دومین استانی است که نمایشگاه بزرگ کتاب با حضور ناشران برجسته کشور در آن برگزار می شود و برای برپایی مطلوب آن ستاد نمایشگاه به ریاست استاندار مازندران تشکیل و از مشارکت دستگاه های اجرایی برای برگزاری مطلوب و کیفی این نمایشگاه بهره گیری شده است .

محمد اسماعیل امامزاده افزود : نمونه این نمایشگاه در استان تاکنون وجود نداشته است و 300 ناشر مطرح کشور در فضایی به مساحت پنج هزار متر مربع به ارائه هزاران عنوان کتاب خواهند پرداخت .

این مسئول ، تخفیف 40 درصدی کتاب های عرضه شده را یکی از ویژگی های این نمایشگاه برشمرد و گفت : کتاب های نمایشگاه از تخفیف 20 درصدی برخوردارند و 20 درصد تخفیف نیز در خرید بن کتاب لحاظ شده است .

به گفته وی یارانه ای که در این نمایشگاه از سوی وزارتخانه در نظر گرفته شده است حدود پنج میلیارد ریال خواهد بود .

این نمایشگاه از 27 خرداد ماه تا دوم تیرماه جاری در کیلومتر هفت جاده ساری - نکاء برپا می شود.

