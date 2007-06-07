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۱۷ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۵۷

مطالعات گیاه شناسی شهر تاریخی توس به پایان رسید

مشهد - خبرگزاری مهر : مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس گفت : مطالعات گیاه شناسی شهر تاریخی توس پس از یک سال کار مداوم به پایان رسید .

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، سیاوش صابری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت : مطالعات گیاه شناسی توس با هدف شناسایی بیشتر این منطقه کهن در مساحتی حدود 60 هزار کیلومتر مربع از اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته توسط کارشناسان و اساتید برجسته کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد و پس از بیش از یک سال کار مداوم پایان یافت .

 

وی افزود : مطالعات گیاه شناسی انجام شده در منطقه توس به منظور ارایه لیست مشخصات گیاهان منطقه به تفکیک تیره ، جنس ، گونه ، فرم و رویش گیاهان بوده است .

 

این مسئول یادآور شد : پس از شناسایی گیاهان منطقه توس کهن ، مستند سازی زیست محیطی و تعیین جامعه گیاهی منطقه و تهیه نقشه از دیگر اقدامات پژوهشی گیاه شناسی در این شهر است .

کد مطلب 498068

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