درگیری های مجدد میان حماس و فتح در نوار غزه / شهادت پیرمرد 85 ساله فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از رادیو سوا، به دنبال ازسرگیری درگیری ها بین طرفداران دو جنبش حماس و فتح درگذرگاه رفح درجنوب نوارغزه، دست کم یک تن ازعناصر فتح کشته شد.

به گفته یک منبع فلسطینی، دراین درگیری ها همچنین 5 تن دیگرنیز زخمی شدند.

این درگیری ها درواقع، اولین درگیری است که پس ازبرقراری آتش بس، بین دو طرف از سرگرفته شد.

توافق آتش بس بین دو جنبش حماس و فتح از نوزدهم ماه گذشته میلادی (می) به اجرا درآمد.

این درحالی است که "زیاد ابوعمرو" وزیرامورخارجه فلسطین روزگذشته با هشدار درباره ازسرگیری درگیری ها بین گروه های فلسطینی اعلام کرد: اگر این وضعیت ادامه یابد امکان دخالت خارجی وجود دارد و دراین زمان است که اختیارعمل از دست فلسطینی ها خارج می شود و دیگر نمی توانند به اراده خود کاری از پیش ببرند.

آغاز حملات رژیم صهیونیستی به مناطق فلسطینی

از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی از صبح امروز شهرهای نابلس ، بیت لحم و الخلیل را در کرانه باختری هدف حملات قرار دادند که به دنبال آن تعدادی از فعالان جنبش فتح و حماس بازداشت شدند.

خبرگزاری فلسطین( وفا) نیز امروز درخبری اعلام کرد: نیروهای اشغالگر اسرائیلی صبح امروز جمعی از شهروندان فلسطینی ساکن درقباطیه درجنوب کرانه باختری را تهدید کردند که اگر خود را تسلیم نکنند؛ آنان را هدف عملیات ترورخود قرار می دهند و منازل آنان را نیز ویران می کنند.

به گفته شاهدان عینی شمار زیادی ازنظامیان اسرائیلی ساعات اولیه صبح امروز به سوی منازل فلسطینیان یورش بردند و ساکنان منازل را مجبور به خروج اجباری از خانه هایشان کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز با یورش به منزلی در الخلیل واقع در کرانه باختری در اقدامی وحشیانه یک پیرمرد 85 ساله فلسطینی را در برابر دیدگان اعضای خانواده اش به شهادت رساندند.