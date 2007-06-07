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۱۷ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

با نزدیک شدن طوفان گونو ؛

احتمال بروز سیل در مناطقی از استان کرمان شدت گرفت

کرمان - خبرگزاری مهر : طوفان گونو شهرستان های منوجان ، رودبار ، قلعه گنج و حوزه جازموریان را در جنوب استان کرمان در بر می گیرد و احتمال بروز سیل در این مناطق شدت گرفته است.

معاون عمرانی استانداری کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت : احتمال بروز سیل شدید بزگترین عاملی است که استان کرمان را تهدید می کند و در این زمینه هشدارهای لازم به ساکنان مناطق جنوب استان به خصوص کپر نشینان این مناطق داده شده است .

علی کمالی خاطر نشان کرد : وقوع این طوفان پدیده جدیدی در منطقه است به همین دلیل به طور قطع مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت .

وی تصریح کرد : جمعیت زیادی از افراد در معرض خطر در شهرستان های جنوب استان کپر نشین هستند که به طور معمول در بستر رودخانه های سیلابی سکونت دارند و با توجه به استعداد سیل خیز بودن این مناطق احتمال وقوع حوادثی در این محدوده وجود دارد.

کمالی با بیان این که انبارهای مواد غذایی و مورد احتیاج آسیب دیدگان احتمالی تجهیز شده اند یادآور شد : اقدامات لازم با تشکیل ستاد بحران در مناطق حادثه خیز انجام شده است و در صورت لزوم امکان کمک رسانی به استان های مجاور وجود دارد .

این مسئول اعلام کرد : استان کرمان منطقه ای حادثه خیز است و طبق آمار اعلام شده یک سوم حوادث طبیعی کشور در این استان اتفاق افتاده است به همین دلیل مدیریت بحران و راه های مقابله با آن باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد . 

کد مطلب 498092

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