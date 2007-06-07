احتمال بروز سیل در مناطقی از استان کرمان شدت گرفت

معاون عمرانی استانداری کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت : احتمال بروز سیل شدید بزگترین عاملی است که استان کرمان را تهدید می کند و در این زمینه هشدارهای لازم به ساکنان مناطق جنوب استان به خصوص کپر نشینان این مناطق داده شده است .

علی کمالی خاطر نشان کرد : وقوع این طوفان پدیده جدیدی در منطقه است به همین دلیل به طور قطع مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت .

وی تصریح کرد : جمعیت زیادی از افراد در معرض خطر در شهرستان های جنوب استان کپر نشین هستند که به طور معمول در بستر رودخانه های سیلابی سکونت دارند و با توجه به استعداد سیل خیز بودن این مناطق احتمال وقوع حوادثی در این محدوده وجود دارد .

کمالی با بیان این که انبارهای مواد غذایی و مورد احتیاج آسیب دیدگان احتمالی تجهیز شده اند یادآور شد : اقدامات لازم با تشکیل ستاد بحران در مناطق حادثه خیز انجام شده است و در صورت لزوم امکان کمک رسانی به استان های مجاور وجود دارد .