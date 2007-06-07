حمید اسفندیاری مدیر نشر" آوای باربد" با بیان این مطلب درنشست ناشران آثار موسیقی که در محل خبرگزاری مهر برگزارشد گفت : یکی ازمشکلات ناشر این است که برای دریافت مجوز اثری که به طور بدیهی نیازی به ممیزی ندارد همان روندی را طی کندکه یک اثر تازه با مولفی ناشناخته طی می کند یعنی به میزانی که برای دریافت مجوز یک اثر نوپا منتظر می مانیم باید به همان اندازه برای دریافت مجوز آثار شناسنامه دارهم صبر کنیم.

وی خاطر نشان کرد : دفترموسیقی باید تشخیص دهد که چه نوع موسیقی ای نیاز به بررسی و در نهایت ممیزی دارد و چه آثاری بی نیاز از این بررسی هستند مثلا من به عنوان ناشر باید برای دریافت مجوز استادانی چون پرویز یاحقی، تجویدی، بدیعی و یا سه تار استاد عبادی در انتظار بمانم و این در حالی است که به گمانم آثاراستادانی ازاین دست نیاز به کارشناسی و تشخیص کارشناسان حاضر در وزارت ارشاد ندارد.

اسفندیاری افزود : ما همیشه در طی مراحل اخذ مجوز تابع نظامی بوده ایم که نمی دانیم چه کسی در کجا چه کار می کند؛ ناشر نمی داند زمانی که نسبت به مسئله ای اعتراض دارد باید به کجا مراجعه کند. من همین مسئله را به مدیریت دفترموسیقی وزارت ارشاد متذکر شدم و گفتم که چه خوب است که یک جلسه معارفه بین ناشر و دست اندرکاران موسیقی با مسئولان و کارشناسان حاضر در دفترموسیقی بگذارند که همه ما بدانیم با چه کسانی در کجا و چگونه سر و کار داریم.

وی به سایر مشکلات موجود در حوزه نشرآثار موسیقی اشاره کرد و گفت : امروزه نشر آثار موسیقی به یک "هنرصنعت" مبدل شده است که هم آثاری عمیق تولید می کند و هم آثاری با کیفیت عامه پسند تر، درست مانند وضعیتی که در بازار کتاب فروش ها حاکم است در دسته کتاب فروش ها هم کتاب های ارزنده و هم کتاب های بازاری وجود دارد ولی متاسفانه عدم آگاهی کارشناسان در این حوزه و اعمال ممیزی به شکل کاملا سلیقه ای باعث شده که صنعت نشر آثار موسیقایی دچار نوعی وارفتگی و پسرفت شود.

وی درپایان خاطر نشان کرد : به عنوان مثال آوای باربد سی دی فروغ فرخزاد با موسیقی پینگ فلوید با حق تکثیر منتشر کرد درجه دو گرفت و بعد از آن یک سی دی کامل از شاهنامه و کاری از بهمن فرسی منتشر کردیم که درجه4 گرفت بنابراین به نظر می رسد معیار درست واقعی برای این نوع درجه بندی و اعمال ممیزی در آثار وجود ندارد.

در ادامه این نشست علیرضا رضایی،یکی از مدیران موسسه آوای باربدگفت : امروزه با توجه به در دسترس بودن اینترنت به عنوان پل ارتباطی مخاطب ،به راحتی می تواند در مدت زمان کوتاهی به انواع و اقسام موسیقی های دنیا دسترسی پیدا کرد به همین دلیل وظیفه ناشر در جهت دهی و کشاندن مخاطب که اغلب هم از نسل جوان هستند به سوی موسیقی درست و اصیل ایرانی کاری دشوار و وظیفه ای سنگین است.

وی در ادامه تعریف موسیقی نازل و فاخررا یکی از فاکتورهای تاثیر گذار در حوزه نشر دانست و گفت : یک بخش از تولیدات ناشر به نوع نیاز ، سلیقه و پسند مخاطب درگونه های مختلف موسیقی برمی گردد که در این مرحله جنس کارهریک ازناشران با توجه به نوع تولیدات به خوبی مشخص می شود و از سوی دیگر سیاست ها و تعابیر و تعاریف وزارت ارشاد از این هنر با عناوینی مانند موسیقی فاخر و یا نازل در جهت دهی و تعیین هویت آثار منتشرشده توسط ناشر بسیار موثر است ؛ که به نظرمن نازل بودن و یا فاخر بودن یک هنر امری نسبی است به همین دلیل شفاف نبودن و کلی گویی در تعریف موسیقی فاخر و یا نازل تاثیر مستقیم در حوزه نشر آثار موسیقایی دارد.

رضایی همچنین درخصوص برخی از مشکلات ناشران در وزارت ارشاد گفت : یکی از مشکلات عمده ناشرهنگام دریافت مجوز برای تولید اثری صوتی و یا حتی مکتوب مواجه شدن با کارشناسانی نا آگاه و غیر متخصص در حوزه ها و شاخه های مختلف موسیقی است به این معنی که اغلب کارشناسان حاضر در شورای نظارتی وزارت ارشاد با موسیقی روز و مردمی آشنا نیستند و هر کاری تولیدی را بدون توجه به سابقه و شناخت مولف اثر شامل ممیزی می کنند.