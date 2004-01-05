دادكان و طالقاني راهي مازندران شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" درمراسمي كه ازسوي تربيت بدني استان مازندران وبه منظوربزرگداشت حادثه ديدگان شهربم درسالن سيد رسول حسيني ساري با حضورمسوولين، ورزشكاران ومردم اين شهربرگزارمي شود، ياد حادثه ديدگان شهربم گرامي داشته مي شود.

دراين مراسم دادكان رئيس فدراسيون فوتبال ومحمد طالقاني رئيس فدراسيون كشتي حضورخواهند داشت وبه جمع آوري كمكهاي مردم شهرساري خواهند پرداخت.

گفتني است: طي هفته گذشته جامعه ورزش با حضور گسترده خود درمراسم مختلفي كه براي جمع آوري كمكهاي مردمي داشت سهم بسزايي دركمك رساني به مردم داغدارشهربم داشت وكمكهاي قابل توجهي را براي بازسازي اين شهرجمع آوري كرد.