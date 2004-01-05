اعزام نظاميان ژاپني به جنوب عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، روزنامه يوميوري شيمبون چاپ توكيو در شماره امروزخود آورده است : دولت ژاپن در16 ژانويه (26) دي گروهي از نيروهاي زميني اين كشور را براي استقرار در مناطق جنوب عراق به اين كشور اعزام خواهد كرد.

اين اقدام به عنوان بزرگترين و خطرناكترين ماموريت نظامي ارتش ژاپن پس از جنگ دوم جهاني به شمار مي رود. اين روزنامه همچنين به نقل از منابع دولتي مي نويسد : وزير دفاع ژاپن جمعه آينده دستوري را براي اعزام 30 نظامي ژاپني به شهر السماوه در جنوب عراق صادر خواهد كرد.

نظاميان ژاپني پس ازتوقف چندين روزه در كويت، با استقراردر شهر السماوه به بررسي وضع امنيتي پرداخته و مقدمات حضور تعداد بيشتري از نظاميان ژاپني را در اين شهر فراهم مي سازند.

درحاليكه اكثريت مردم ژاپن با اعزام نيرو به عراق مخالفند، اما "جونيچيروكويزومي" نخست وزير ژاپن تاكيد كرد كه قصد ندارد در طرح اعزام نيرو به عراق تجديد نظر كند.

نخست وزير ژاپن همچنين اعلام كرد كه با وجود خطرناك بودن اين اقدام، براي بازسازي عراق به اين كشور نيرو اعزام خواهد كرد .

يادآور مي شود گروهي 40 نفره از نظاميان نيروي هوايي ژاپن در 26 دسامبر 5 دي به كشورهاي كويت و قطر اعزام شده بودند.