نظرسنجی ها از پیروزی حزب حاکم فرانسه در انتخابات پارلمانی حکایت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، نتایج نظرسنجی پنج موسسه "ایپسوس"، "سوفرس"، "ب.و.آ" و"ث.اس.آ" و "ایفوپ" حاکی است که حزب یو.ام.پ اکثریت کرسی های مجلس ملی آینده فرانسه را به خود اختصاص خواهد داد.

نظرسنجی موسسه ایپسوس درصد پیروزی حزب "یو.ام.پ" و متحد راست میانه آن یعنی حزب "یو.د.اف" را ‪ ۴۱/۵‬درصد ارزیابی کرده و موسسه های نظرسنجی "سوفرس"، "ب.و.آ" و"ث.اس.آ" نیز درصد آراء این حزب حاکم را ‪ ۴۲‬درصد و موسسه نظرسنجی "ایفوب "این میزان را ‪ ۴۱‬درصد پیش بینی کرده اند.

در دور نخست انتخابات مجلس فرانسه که یکشنبه آینده برگزار خواهد شد، در مجموع هفت هزار و ‪ ۶۳۹‬نامزد برای کسب ‪ ۵۷۷‬کرسی، رقابت خواهند کرد.

این موسسه های نظرسنجی همچنین میزان آرای حزب سوسیالیست فرانسه را بین ‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۰‬درصد پیش بینی می کنند.

بر اساس این نظرسنجی ها، حزب جدید "جنبش دموکراسی" به رهبری "فرانسوا بایرو" در حدود هشت درصد و جبهه ملی بین چهار تا شش درصد و حزب کمونیست بین سه تا چهار درصد آراء را از آن خود خواهند کرد.

این نظرسنجی ها می افزایند: با توجه به میزان آراء احتمالی حزب یو.ام.پ و احزاب متحد آن یعنی "یو.د.اف" و "یو.ا.اف"، پیش بینی می شود که جناح راست فرانسه بین ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۶۰‬کرسی مجلس ملی فرانسه را کسب کند.

در همین حال، حزب سوسیالیست فرانسه که نسبت به پیروزی جناح راست فرانسه در این انتخابات نگران است، به مردم هشدار داده است که نگذارند تا قدرت در دست رئیس جمهوری و مجلس متمرکز شود، زیرا کشور به جناح مخالف احتیاج مبرم دارد.