علم ژنتیک تاریخ آمریکا را دوباره می نویسد !

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان انسان شناسی مولکولی دانشگاه "تور ورگاتا" در رم که از حدود دو سال قبل در این خصوص تحقیق می کنند با مقایسه DNA بقایایی از بدن کلمب که در گورستانی در سویای اسپانیا بدست آورده اند و DNA نسل های متاخر کاشف آمریکا که در جنوا نام فامیل کلمبو و در اسپانیا نام فامیل کولون دارند، در حال رسیدن به ملیت درست این دریانورد هستند.

در این خصوص اولگا ریکاردز سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت : "این نوع بررسی که برپایه کدهای ژنتیکی استوار شده است، بطور حتم می تواند نقش مهمی در تاریخ مربوط به کشف قاره آمریکا داشته باشد."

از سویی دیگر و در شرایطی که این دانشمندان در حال یافتن ملیت کاشف آمریکا هستند، نتایج تحقیقات دیگری که در مجله مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شده است، تائید می کند که بقایای برخی از مرغ هایی که توسط دریانوردان به اقیانوس آرام راه یافته و در شیلی پیدا شده اند از نوع مرغ های جزایز پلی نزی هستند.

این دانشمندان با استفاده از کربن 14 موفق شدند سن فسیل این مرغ ها را بین 1321 تا 1407 میلادی تعیین کنند.

این کشف نشان می دهد که در حقیقت پیش از ورود کلمب و یارانش به آمریکا، این ساکنان جزایر پلی نزی بودند که برای اولین بار آمریکا را کشف کردند و بنابراین کریستف کلمب کاشف آمریکا نیست.