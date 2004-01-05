ناچاريم بازهم به جوانها اعتماد كنيم

به گزارش خبرنگار" مهر" عباس دارابي سرپرست تيم فوتبال سايپا با بيان مطلب فوق افزود: متاسفانه چهارتن ازبازيكنان كليدي ما به دليل محروميت دربازي با استقلال اهوازغايب هستند ونمي توانند دراين شرايط حساس به تيم ما كمك كنند، اما ما مدتها است به اين شرايط عادت كرده ايم وبازهم مجبوريم به نيروهاي جوان خود اطمينان كنيم.

وي درادامه خاطرنشان كرد: بااينحال مربيان تيم بازيهاي استقلال اهوازراآناليزكرده وبه نقاط قوت وضعف آن آگاهند وتمام تلاش كادر فني وبازيكنان اين است كه با دست پرازاهوازبازگردند. ما به پيروزي فكر مي كنيم ودراين شرايط نيازمبرم به سه امتيازبازي داريم، گرچه به خوبي آگاهيم كه با اين شرايط كسب نتيجه بسياردشواراست.

دارابي حضورمربي دركنارجيوواني مي را تكذيب كرد وتصريح كرد: مديريت باشگاه به كارآقاي" مي" اعتقاد دارد ودرخصوص اضافه كردن مربي به جمع كادرفني برنامه تازه اي ندارد.