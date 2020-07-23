اروپا با بیش از ۲۰۶ هزار فوتی کرونایی، آسیب دیده ترین منطقه جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از منابع رسمی اعلام کرد که از مجموع ۱۵ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۷۸۴ مبتلا به بیماری کووید ۱۹، سه میلیون و ۲۸۶ هزار نفر در اروپا بسر می برند.

اروپا از نظر تعداد کشته‌های ناشی از بیماری کووید ۱۹ آسیب دیده ترین منطقه در جهان است. از مجموع مبتلایان در اروپا به کرونا، ۲۰۶ هزار و ۶۳۳ نفر تاکنون کشته شده‌اند. این رقم در جهان ۶۲۶ هزار و ۹۹۴ نفر است.

در ادامه گزارش آمده است: با توجه به اینکه بیماری همه گیر کووید ۱۹ در سراسر جهان به ویژه آمریکا همچنان قربانی می‌ِگیرد، فرانسه در تلاش است با اجبار افراد به پوشیدن ماسک در اماکن بسته و عمومی از شیوع هر چه بیشتر این بیماری جلوگیری کند.

پس از چهار روز رایزنی رهبران اروپایی در بروکسل در نهایت آنها بامداد سه شنبه گذشته به توافقی برای پرداخت بسته اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با کرونا و پیامدهای آن به کشورهای عضو موافقت کردند؛ توافقی که مقام‌های اروپایی از آن به عنوان شناسنامه تولد اروپای جدید نام می‌برند.