ارتشيان سابق عراق در بغداد تظاهرات كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يكي از تظاهركنندگان به نام" علي نايف " گفت: من سي سال در ارتش سابق عراق خدمت كردم و هيچ حقوقي دريافت نكردم و از ماه گوست نيز هيچ درجه اي هم نگرفته ام بنابراين به نظر مي رسد حقوق ما در بين محاسبات بانكها تضييع شده است .

يكي ديگر از نيروهاي ارتش سابق عراق به نام عبدالله ياسين نيز دراين باره به خبرگزاري فرانسه گفت : به ما گفته شد به بانكها مراجعه كنيد تا حقوق خود را دريافت نمايند اما ما نه تنها چيزي از بانكها دريافت نكرديم بلكه حقوق ما را نيز به سرقت بردند .