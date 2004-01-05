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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۹:۱۹

در اعتراض به حقوق عقب مانده خود

ارتشيان سابق عراق در بغداد تظاهرات كردند

دهها تن از نيروهاي سابق ارتش عراق صبح امروز در برابر قصر همايشها و مقر فرماندهي نيروهاي آمريكايي و انگليسي در بغداد در اعتراض به تاخير دريافت حقوقشان تظاهرات كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،  يكي از تظاهركنندگان به نام" علي نايف " گفت: من سي سال در ارتش سابق عراق خدمت كردم و هيچ حقوقي دريافت نكردم و از ماه گوست نيز هيچ درجه اي هم نگرفته ام بنابراين به نظر مي رسد حقوق ما در بين محاسبات بانكها تضييع شده است .
يكي ديگر از نيروهاي ارتش سابق عراق به نام عبدالله ياسين نيز دراين باره به خبرگزاري فرانسه گفت : به ما گفته شد به بانكها مراجعه كنيد تا حقوق خود را دريافت نمايند اما ما نه تنها چيزي از بانكها دريافت نكرديم بلكه حقوق ما را نيز به سرقت بردند .

کد مطلب 49816

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