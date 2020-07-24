اولین گل مهاجمان استقلال از روی نقطه پنالتی و عبور شیخ از تیام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال شب گذشته در خانه خود مقابل تیم میانه جدولی نساجی تن به تساوی یک - یک و تقسیم امتیازات داد.

آبی‌ها در این بازی از روی نقطه پنالتی و توسط شیخ دیاباته به گل رسیدند که این اولین گل دیاباته و به طور کلی بازیکنان خط حمله استقلال از روی نقطه پنالتی بود.

دیاباته با به ثمر رساندن این گل نه تنها تعداد گلهای زده‌اش را دو رقمی کرد و برای اولین بار از قائدی و مطهری در تعداد گل پیشی گرفت، بلکه توانست سیزدهمین گل خود را با پیراهن استقلال به ثمر رساند و با این تعداد گل تبدیل به بهترین گلزن خارجی تاریخ این باشگاه شود. عنوانی که تا شب گذشته در اختیار «مامه بابا تیام» ماشین گلزنی گذشته‌های نه چندان دور این تیم قرار داشت.

دیاباته ۳ بار در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا برای آبی ها گلزنی کرده بود و حالا ۱۰ بار هم در لیگ برتر به گل رسیده تا تعداد گلهای او با پیراهن استقلال به عدد ۱۳ برسد. این مهاجم بلند قامت هنوز در جام حذفی به گل نرسیده است.

همچنان رکورد بیشترین تعداد بازی در بین بازیکنان خارجی در دست «جی لوید ساموئل» هافبک ترینیداد و توباگویی است. این بازیکن ۹۲ بار با پیراهن استقلال در بازیهای رسمی به میدان رفته و در این بازیها ۱۰ بار هم موفق به گلزنی شده است. ساموئل دارای رکورد بیشترین بازی در بین بازیکنان خارجی است و بعد از دیاباته و تیام، سومین گلزن برتر خارجی تاریخ این باشگاه به حساب می آید.