حضور دانشجویان جهادی برای مبارزه با کرونا در ۱۳ بیمارستان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها درباره اقدامات گروه‌های جهادی دانشجویی در دوران شیوع کرونا گفت: در دوران شیوع کرونا موفق‌ترین مجموعه‌ای که با سرعت و ساماندهی مناسبی وارد کمک به دستگاه‌های مسئول، دولت و کادر درمان شد مجموعه‌های جهادی بودند که قسمت اعظم آنها گروه‌های جهادی هستند.

وی ادامه داد: دانشجویان به دلیل اینکه قبل از شیوع بحران کرونا در برنامه‌های مشابه فعالیت‌های جهادی شرکت داشته‌اند و حوزه فعالیت آنها اقدامات جهادی است، با تجربه و آمادگی برای حل این بحران وارد شدند. دانشجویان در طول سال در بین دو ترم و در طول تعطیلات تابستان در قالب فعالیت‌های جهادی در مناطق محروم و حاشیه‌ای شهرها در حال خدمات رسانی به افراد نیازمند و محروم جامعه هستند و تجربیات فراوانی دارند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اظهار کرد: در بحران کرونا این تجربیات و این فعالیت به سرعت خودش را در خدمت نیاز جامعه قرار داد و از این جهت در مرحله اول زمانی که در قم و گیلان شاهد فعالیت بودیم اولین فعالیت جهادی در شهر قم توسط طلاب شکل گرفت و همین تجربه در کنار فعالیت‌های جهادی در کنار فعالیت‌های کادر درمان قرار گرفت. در ۱۳ بیمارستان تهران حضور مجموعه‌های جهادی، طلبه و دانشجو را در چند ماهه شیوع کرونا شاهد بودیم.

وی در ادامه با بیان اینکه دانشجویان جهادی در طی این مدت خدمات فراوانی ارائه دادند افزود: کادر درمان کشور استقبال خوبی را از این دانشجویان داشتند و خدمات بی شاعبه، بی مزد و بی دریغی را از دانشجویان جهادی در بخش سلامت ارائه دادند.

رستمی درباره سایر اقدامات این گروه‌ها نیز گفت: در کنار فعالیت‌های جهادی اقدامات امداد رسانی نیز توسط دانشجویان طلبه شروع شد و مجموعه همدلی مومنانه را دانشجویان جهادی در دانشگاه‌ها، مراکز شهری و مساجد فعال کرده و در کنار سایر اقشار اقدام به فعالیت کردند.

اقدامات گروه‌های جهادی در بحران کرونا

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: موضوع تامین اقلام و دوخت ماسک را در مجموعه‌های جهادی شاهد بودیم، ضد عفونی کردن معابر نیز جز فعالیت‌هایی بود که به صورت جدی انجام می‌شد. مجموعاً یک جبهه دفاع مقدس در قالب دفاع از سلامت و معیشت مردم توسط مجموعه‌های جهادی که بخش قابل توجهی از آنها مجموعه‌های جهادی بودند شکل گرفت.