تروریسم آمریکایی حد و مرزی ندارد/ آمریکا شیطان بزرگ است

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: اقدام جنگنده‌های متجاوز آمریکایی در تعرض به یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی در حریم هوایی سوریه واکنش کاربران عرب زبان را در توئیتر برانگیخت.

ماجرا از این قرار است که یک فروند هواپیمای ماهان که از فرودگاه امام خمینی به مقصد بیروت در پرواز بود با ایجاد مزاحمت از سوی دو فروند جنگنده امریکایی مواجه شد که از یکی از پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه مدیترانه در آسمان سوریه در پرواز بودند؛ این دو جنگنده به قدری به هواپیمای مسافری ماهان نزدیک شدند که خلبان ایرانی این هواپیما تصمیم گرفت برای حفظ ایمنی پرواز و مسافران، اقدام به کاهش ارتفاع کند.

دو مقام آمریکایی بامداد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز مدعی شدند که دو جت «اِف -۱۵ ای گل» آمریکا با حفظ فاصله ایمن به هواپیمای مسافربری ماهان نزدیک شدند!

هم چنین هواپیمای ماهان که از بیروت به تهران در پرواز بود در ساعت ۲:۴۵ بامداد در فرودگاه امام خمینی به زمین نشست.

در همین ارتباط، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جزئیات این حادثه در دست بررسی است و پس از تکمیل اطلاعات اقدامات لازم سیاسی و حقوقی به عمل خواهد آمد.

یک منبع آگاه در یکی از نهادهای رصد ترافیک هوایی به خبرنگار مهر گفت در اثر این کاهش ارتفاع تعدادی از مسافران لبنانی به دلیل نبستن کمربند دچار مصدومیت شدند ولی مسافران ایرانی میان مصدومان نبودند.

کاربران عرب زبان در توئیتر با باز نشر خبر و فایل‌های ویدئویی مربوط به اقدام تروریستی آمریکا، آن را محکوم کردند.

در همین ارتباط یک کاربر عرب زبان نوشت: اقدام جنگنده‌های آمریکایی در تعرض به یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در حریم هوایی سوریه و وارد آوردن خسارت به مسافران آن دلیل محکمی بر تروریسم بی حد و مرز آمریکا به شمار می‌رود.

یک کاربر دیگر نیز در این خصوص نوشت: حمله به یک هواپیمای مسافربری و غیر نظامی اقدام تروریستی است. نقطه سر خط.

یک کاربر عرب زبان دیگر نیز در خصوص این واقعه نوشت: اعراب باید به اسرائیل واکنش نشان دهند. چگونه است که یک هواپیمای ایرانی در حریم هوایی ما مورد تعرض قرار می‌گیرد و ما ساکت هستیم؟

یک کاربر دیگر نیز نوشت: مجدداً ارتش آمریکا وحشی‌گری خود را علیه هواپیماهای غیر نظامی نشان داد. پیش از این نیز یک فروند هواپیمای ایرانی را ساقط کرده و باعث شهادت ۳۰۰ نفر در این جنایت غیر انسانی شد. خطاب به کسانی که وجدان بیدار ندارند می‌گوییم که آمریکا شیطان بزرگ است.

یک کاربر دیگر نیز با انتشار هشتگ #تروریسم هوایی اسرائیل نوشت: زمانیکه سید (دبیر کل حزب الله) اعلام می‌کند که این آخرین گزینه‌های آنها است، اقدام تروریستی هوایی آمریکا علیه هواپیمای غیر نظامی ایران بیانگر میزان شکست آنها است.

یک کاربر دیگر نیز نوشت: ما شاهد آن هستیم که برخی از مخلوقاتی که ادعای انسان بودن می‌کنند از ارزشهای انسانی خالی شده‌اند چرا که در برابر قلدری آمریکا در حریم هوایی سوریه علیه هواپیمای غیر نظامی ایران لال شده‌اند.