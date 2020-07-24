آمریکا در هر کشوری منشأ ویرانی و خرابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس معصومی ظهر آدینه در خطبه‌های اولین نماز جمعه مردادماه ۹۹ رویان به میزبانی مسجد جامع ضمن اشاره به ضرورت خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه، بیان کرد: این کشور در هر جایی که حضور داشته منبع فساد، تباهی و ویرانی و خرابی بوده است.

وی به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخست وزیر عراق نیز اشاره کرد و گفت: همانطور که معظم‌له نیز اشاره فرمودند ایران در امور عراق دخالت نمی‌کند اما مردم عراق نیز باید آمریکا را بشناسند و بدانند که حضور این کشور در عراق جز ویرانی چیزی نداشته است.

امام جمعه رویان با بیان اینکه ایران با هر مسئله‌ای که موجب تضعیف عراق شود مخالف است، ابراز داشت: دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخست وزیر عراق تمام نقشه‌های آمریکا را برای این دو کشور نقش بر آب کرد.

معصومی در دیگر بخش سخنان خود به موضوع نفاق و عملیات مرصاد اشاره کرد و گفت: منافقان وقتی وارد ایران شدند در یک روز ۱۷ هزار نفر از جوانان ما را در صحنه ترور کردند روز دوم با یک لشگر مجهز به تجهیزات مدرن غربی در منطقه کرمانشاه حضور یافتند و قصد داشتند تا شهر کرمانشاه پیشروی کنند که ایستادگی رزمندگان ما به خصوص تیپ قائم استان سمنان آنان را در چار زبر متوقف ساخت.

وی با بیان اینکه امروز نیز همین دشمنان به گونه‌ای دیگر و با عملیات در فضای مجازی می‌خواهند تا اسلام و ایران را به خطر بیندازند، تاکید کرد: باید هوشیار بود زیرا دشمنان بر علیه ایران در این فضاها توطئه چینی می‌کنند که نمونه آن انتشار بیش از پنج میلیون مطلب انتقادآمیز در فضای مجازی به دلیل اعدام سه شرور سابقه دار محسوب می‌شود.

امام جمعه رویان به شرایط کرونا نیز اشاره کرد و با دعوت از مردم برای حضور در رزمایش مرحله دوم مواسات و کمک مومنانه بیان کرد: از آنجا که عید قربان و همچنین ماه محرم نزدیک است مردم با حضور در این رزمایش به کمک نیازمندان بیایند تا از این شرایط نیز به خوبی عبور کنیم.