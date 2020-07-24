اهداف انتخاباتی ترامپ از تعرض به هواپیمای ایرانی

خبرگزاری مهر، سرویس بین‌الملل - فاطمه صالحی: اقدام تروریست‌های آمریکایی در تعرض به هواپیمای مسافربری ایرانی در حریم هوایی سوریه موجی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشته است.

شب گذشته، یک فروند هواپیمای ماهان به شماره پرواز ۱۱۵۲ که از فرودگاه امام خمینی به مقصد بیروت در پرواز بود با ایجاد مزاحمت از سوی دو فروند جنگنده امریکایی مواجه شد که از یکی از پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه مدیترانه در آسمان سوریه در پرواز بودند؛ این دو جنگنده به قدری به هواپیمای مسافری ماهان نزدیک شدند که خلبان ایرانی این هواپیما تصمیم گرفت برای حفظ ایمنی پرواز و مسافران، اقدام به کاهش ارتفاع کند.

دو مقام آمریکایی بامداد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز مدعی شدند که دو جت «اِف -۱۵ ای گل» آمریکا با حفظ فاصله ایمن به هواپیمای مسافربری ماهان نزدیک شدند!

هم چنین هواپیمای ماهان که از بیروت به تهران در پرواز بود در ساعت ۲:۴۵ بامداد در فرودگاه امام خمینی به زمین نشست.

در همین ارتباط، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جزئیات این حادثه در دست بررسی است و پس از تکمیل اطلاعات اقدامات لازم سیاسی و حقوقی به عمل خواهد آمد.

یک منبع آگاه در یکی از نهادهای رصد ترافیک هوایی به خبرنگار مهر گفت در اثر این کاهش ارتفاع تعدادی از مسافران لبنانی به دلیل نبستن کمربند دچار مصدومیت شدند ولی مسافران ایرانی میان مصدومان نبودند.

رفتار هواپیماهای جنگنده در قبال پرواز ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان و ایجاد مزاحمت برای یک هواپیمای مسافربری آن هم در خاک کشور ثالث نقض آشکار امنیت هوانوردی، تخلف از اصل آزادی پرواز هواپیماهای غیر نظامی و به علاوه در مغایرت با مواد ۳ مکرر و ۴۴ پیمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی (کنوانسیون شیکاگو) و ضمیمه‌های مربوطه و کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ ونیز زیر پا گذاشتن اصول مسلم حقوق بین‌الملل است و نوعی اقدام تروریستی نیز محسوب می‌شود.

«احمد مرعی» نماینده پارلمان سوریه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این اقدام تروریست‌های آمریکایی گفت: آنچه که آمریکایی‌ها در حال حاضر علیه ایران انجام می‌دهند در واقع در چارچوب اعمال فشار علیه محور مقاومت و گروه‌های مقاومت در منطقه صورت می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: آمریکایی‌ها در انجام این اقدامات، به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیز نظر دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌کوشد لابی صهیونیستی را راضی کرده و نشان دهد که فشارها علیه ایران هم چنان پابرجاست تا بدین وسیله آراء یهودیان در آمریکا را به نفع خود تضمین کند.

نهادهای بین‌المللی باید این تجاوز آمریکا را محکوم کرده و مانع ادامه یافتن عربده کشی‌های این کشور و هدف قرار دادن غیر نظامیان به ویژه هدف قرار دادن هواپیماهای غیر نظامی شوند این نماینده پارلمان سوریه بیان کرد: تعرض به هواپیمای مسافربری ایرانی نیز در این راستا و با همین هدف صورت گرفت. رژیم صهیونیستی خواهان آن است که قبل از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری ترامپ، فشارهای بیشتری علیه ایران اعمال شود.

وی در خصوص این فرضیه که ایران در حال حاضر توان یا تمایل برای واکنش به تحریکات آمریکا و اسرائیل را ندارد اما ایران بر اساس عقلانیت خود واکنش به این اقدامات را در زمان و مکان مشخص انجام خواهد داد و به نظر می‌رسد واکنش ایران هم می‌تواند قبل از انتخابات آمریکا باشد و هم بعد از آن گفت: ایران مقابله به مثل می‌کند. زمانیکه آمریکا از نیروی نظامی علیه ایران استفاده کند بالطبع تهران نیز با اقدام مشابه واکنش نشان می‌دهد همانطور که این واکنش را در عراق دیدیم. البته حادثه تعرض به هواپیماها در حد یک اقدام نظامی نیست.

مرعی اظهار کرد: به نظر من ایران امروزه در موضع قدرت قرار دارد و برای شکایت علیه این تجاوز آمریکا به نهادهای بین‌المللی مراجعه کرده تا موضع‌گیری آنها را برانگیخته و به اقدامات قلدرمآبانه آمریکا پایان دهد. ما تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شاهد افزایش فشارها بر منطقه خواهیم بود.

ایران به خوبی می‌داند چگونه باید به این تجاوزات واکنش نشان دهد و ماهیت و زمان این واکنش را تعیین خواهد کرد این نماینده پارلمان سوریه در خصوص اینکه موضع نهادهای بین‌المللی از جمله «ایکائو» در قبال این تجاوز باید چگونه باشد گفت: نهادهای بین‌المللی باید این تجاوز آمریکا را محکوم کرده و مانع ادامه یافتن عربده کشی‌های این کشور و هدف قرار دادن غیر نظامیان به ویژه هدف قرار دادن هواپیماهای غیر نظامی شود. آمریکا باعث ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان شده و آنها را با استفاده از زور، تهدید می‌کند که این مسأله در قوانین بین‌المللی مردود است.

وی در خصوص اینکه چرا آمریکا قصد تحریک کردن ایران را برای پاسخگویی به تجاوزات خود دارد عنوان کرد: چه بسا آمریکایی‌ها به دنبال به دست آوردن برگ برنده در انتخابات پیش رو به نفع ترامپ هستند. آنها قصد دارند از این مسأله به عنوان بهانه‌ای برای تأیید اقدامات ترامپ و سرپوش گذاشتن بر شکست داخلی وی در آمریکا استفاده کنند. ایران به خوبی می‌داند چگونه باید به این تجاوزات واکنش نشان دهد و ماهیت و زمان این واکنش را تعیین خواهد کرد.