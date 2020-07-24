دولت مشکلات اقتصادی را رفع کند/ معیشت مردم در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع این شهر ضمن بیان اینکه مسئولان اهتمام بیشتری به موضوع مشکلات به خصوص در حوزه اقتصادی داشته باشند، بیان کرد: بهبود معیشت مردم تنها با توجه به تولید و حمایت از صنعت داخلی محقق خواهد شد و مسئولان به این موضوع اهمیت دهند.

وی حمایت همه‌جانبه از تولید ملی را خواستار شد و با بیان اینکه این امر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای سطح معیشتی اقشار مختلف مردم الزامی است، گفت: رونق تولید و تحقق شعاری که رهبر معظم انقلاب اسلامی با درایت ویژه آن را به نام جهش تولید نامگذاری فرمودند، با ساماندهی و مدیریت نقدینگی در کشور محقق خواهد شد لذا مردم این مطالبه را از همه مسئولان دارند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه امروز باید بیش از هر زمانی دولت و مجلس شورای اسلامی باید برای هدایت نقدینگی در مسیر جهش تولید برنامه درست و عملیاتی داشته باشند، تاکید کرد: رونق تولید می‌تواند وضعیت اقتصادی را به نفع مردم تغییر دهد.

صفایی پور در دیگر بخش سخنان خود به اهمیت نماز جمعه پرداخت و گفت: پنجم مرداد ماه سالروز نخستین نماز جمعه انقلاب اسلامی به امامت آیت الله طالقانی است و این امر از آن جهت دارای اهمیت است که نماز جمعه یک سنگر سیاسی و عبادی در جامعه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نماز جمعه تریبون بیان مطالبات مردمی است، بیان کرد: نماز جمعه نماد وحدت و از برکات انقلاب اسلامی محسوب می‌شود لذا این موضوع اهمیت آن را نشان می‌دهد از سوی دیگر باید گفت نماز جمعه، قرارگاهی برای استحکام بخشیدن به وحدت امت اسلامی در سطح جامعه است.

امام جمعه میامی با اشاره به سالروز عملیات غرور آمیز مرصاد، با بیان اینکه امروز همچنان هجمه منافقان و دشمنان ادامه دارد، گفت: مردم باید هوشیار باشند زیرا نوع جنگ منافقان با ما تفاوت کرده و امروز در حوزه فضای مجازی و هجمه فرهنگی شاهد حضور سنگین آنان هستیم.